Il Paradiso delle Signore, Gloria Radulescu in ospedale: come sta oggi

Gloria Radulescu ha aggiornato fan e curiosi sul suo stato di salute. Dopo che si è mostrata sui social network con una flebo al braccio l’attrice de Il Paradiso delle Signore ha finalmente spiegato cosa è successo. L’interprete di Marta Guarnieri ha avuto una colica renale e per questo è finita in ospedale. A parte un grande spavento la 28enne sta bene anche se è ancora ricoverata per gli ultimi accertamenti. Nelle sue storie Instagram l’italo-rumena ha puntato il dito contro tutti i giornalisti che hanno utilizzato questo suo piccolo problema di salute per scrivere titoloni decisamente inappropriati. Gloria è apparsa piuttosto infastidita dal chiacchiericcio emerso nelle ultime ore, tanto da sottolineare: “Chiedere cosa è successo appaga solo una curiosità! Impara a chiedere come stai, è diverso!”.

Il Paradiso delle Signore: Gloria Radulescu in ospedale per una colica renale

Gloria Radulescu ha avuto una colica renale e per questo è finita in ospedale. Breve pausa dal set, dunque, per l’ex volto di Non dirlo al mio capo. In questo periodo la Radulescu è impegnata con le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 7 settembre su Rai Uno. Le riprese, che sono state interrotte nei mesi scorsi a causa dell’emergenza Coronavirus, andranno avanti per tutta l’estate in modo da garantire una programmazione continua alla Rai. In attesa di indossare di nuovo i panni dell’ereditiera Marta Guarnieri – ruolo che le ha sicuramente regalato la grande popolarità dopo tanta gavetta tra tv e cinema – Gloria può contare sulla presenza del nuovo fidanzato, lo scrittore, esperto di marketing online e public speaker internazionale Daniele Di Benedetti.

Gloria Radulescu in ospedale: accanto a lei c’è il fidanzato Daniele

Gloria Radulescu e Daniele Di Benedetti si sono conosciuti grazie ad Instagram e dopo qualche chat e il primo appuntamento non si sono più mollati. I due hanno trascorso la quarantena insieme e questo ha rafforzato ancora di più il loro legame, che oggi appare indissolubile. A detta della Radulescu, Di Benedetti può essere l’uomo giusto, quello con il quale realizzare il sogno di diventare moglie e mamma.