Il Paradiso delle Signore: l’attrice Gloria Radulescu in ospedale

Problemi di salute per Gloria Radulescu. L’attrice italo-rumena – nota per il ruolo di Marta Guarnieri nella soap opera Il Paradiso delle Signore ma pure per la fiction Non dirlo al mio capo- è finita in ospedale. È stata la diretta interessata ad annunciarlo su Facebook, dove si è mostrata con flebo al braccio. La 28enne ha preferito non raccontare cosa è accaduto ma si è limitata a ringraziare i medici che ogni giorno fanno un lavoro eccezionale. In alcune stories Instagram, poi, Gloria ha mostrato il nuovo fidanzato Daniele, che non l’ha abbandonata in questo momento complicato. Molto probabilmente la Radulescu ha avuto un malore sul set della serie Rai. La giovane è tornata a girare insieme ad Alessandro Tersigni ed Enrico Oetiker ma il caldo africano di questi giorni può fare brutti scherzi. Le riprese, che sono state interrotte nei mesi scorsi a causa dell’emergenza Coronavirus, andranno avanti per tutta l’estate in modo da garantire una programmazione continua alla Rai.

Il Paradiso delle Signore: malore per Gloria Radulescu

Gloria Radulescu è finita in ospedale a causa di un malore improvviso. La protagonista de Il Paradiso delle Signore può contare sull’appoggio dei suoi fan ma soprattutto del suo fidanzato, lo scrittore, esperto di marketing online e public speaker internazionale Daniele Di Benedetti. I due si sono conosciuti grazie ad Instagram e dopo qualche chat e il primo appuntamento non si sono più mollati. Gloria e Daniele hanno trascorso la quarantena insieme e questo ha rafforzato ancora di più il loro legame, che oggi appare indissolubile. A detta della Radulescu, Di Benedetti può essere l’uomo giusto, quello con il quale realizzare il sogno di diventare moglie e mamma.

Non è importante sapere cosa sia successo…Ma quanto io sia brava a prendere la luce che filtra dalla…

Gloria Radulescu: chi è il fidanzato Daniele Di Benedetti

Daniele Di Benedetti ha 34 anni ed è uno scrittore, esperto di marketing online e public speaker internazionale. Qualche tempo fa Gloria Radulescu non ha nascosto la voglia di maternità. A quasi 30 anni l’attrice de Il Paradiso delle Signore – vista anche ne Le tre rose di Eva e Non dirlo al mio capo – sogna una famiglia e una certa stabilità affettiva. Daniele sarà quello giusto? Sarà quello del per sempre? Lo scopriremo solo vivendo…