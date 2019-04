Il Paradiso delle Signore, Luca e Adelaide: il segreto delle scene d’amore

By

Il Paradiso delle Signore, l’attrice Vanessa Gravina svela il segreto del successo delle scene d’amore con Maccarinelli

Un personaggio con uno straordinario sarcasmo, la contessa Adelaide di Santerasmo interpretata dall’attrice Vanessa Gravina è molto amata dal pubblico che ogni settimana segue le avvincenti storie dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore in onda ogni pomeriggio su Rai 1. Al settimanale Dipiù l’attrice parla della grande chimica che c’è con l’attore Francesco Maccarinelli che interpreta Luca Spinelli. “Per Maccarinelli provo stima e credo che abbia gradi valori, oltre che un grande talento come attore” commenta la Gravina. I loro personaggi nella soap sono spesso in contrasto ma allo stesso tempo vivono momenti di vero trasporto fisico, Vanessa a proposito delle scene d’amore svela un segreto: “Per risultare credibile, mentre le giro penso all’uomo che amo nella vita reale”.

Inoltre anche gli abiti di scena pare aiutano: “Sono molto femminili, fasciano il corpo, te lo fanno percepire con maggiore intensità. Indossarli mi fa sentire quindi femminile e desiderabile” conclude la bravissima attrice.

Vanessa Gravina racconta il suo personaggio nel Il Paradiso delle Signore

Attori bravissimi come Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, storie molto coinvolgenti e abiti bellissimi sono gli ingredienti giusti di questa daily soap molto amata, di cui Vanessa Gravina è uno dei personaggi principali. Con Luca Spinelli, interpretato da Francesco Maccarinelli, intrattiene una intima relazione anche se si tratta di un legame molto particolare. “Adelaide con Luca condivide una forte chimica passionale e una affinità elettiva. Anche lui, infatti, è alla ricerca di rivalsa” dichiara la Gravina al settimanale Dipiù. “Luca per lei è una sorta di antidoto, una medicina contro l’indifferenza di Umberto” così Vanessa commenta il rapporto della sua Adelaide con Spinelli.

