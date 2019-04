Il Paradiso delle Signore non chiude: confermato fino al 2021

By

Il Paradiso delle Signore news: la soap di Rai 1 non chiude. Sembra sia stato confermato fino al 2021

Grandi notizie per i fan de Il Paradiso delle Signore. Già nelle scorse ora si vociferava che la chiusura della soap con Alessandro Tersigni e Luca Capuano potrebbe non avvenire. Che ci sia davvero un retro front della Rai sulla questione? Sembra proprio di sì. I vertici dell’azienda avrebbero così deciso di revocare la chiusura grazie ai dati di ascolto molto buoni che la soap quotidiana sta registrando ultimamente. Dopo l’addio di Alessandro Tersigni al set e al suo personaggio, sembra che potremmo ancora vederlo nei panni del suo Vittorio Conti. Le puntate sarebbero andate in onda fino a maggio poi niente più episodi. Sembra però dalle ultime indiscrezioni che il Paradiso delle Signore è salvo e confermato almeno fino al 2021. Secondo quando riporta BubinoBlog, si stanno risolvendo alcuni nodi burocratici che consentiranno di riaprire al più presto il set, chiuso solo alcune settimane fa.

Il Paradiso delle Signore: sit-in e proteste hanno avuto la meglio sulla decisione della Rai

Era dispiaciuto a molti la notizia della chiusura de Il Paradiso delle Signore. Lavoratori e attori avevano anche organizzato un sit-in di protesta sotto la sede di Viale Mazzini della Rai, ed ora l’azienda sembra aver cambiato idea. Il Paradiso delle Signore non chiude, anzi i fan potranno vederlo almeno fino al 2021. Questa notizia sta facendo il giro del web e i fan della soap staranno tirando un sospiro di sollievo. Tutto sta andando nel modo migliore. TvBlog rivela così i nuovi termini del contratto a cui la Rai sta pensando. Pare, infatti, che nelle ultime ore il contratto sia definito, mancherebbero solo alcuni dettagli e si parla di un’accordo di due anni, con un’ulteriore opzione per i successivi due anni.

Il Paradiso delle Signore: il set riapre, quando possiamo rivedere i nuovi episodi?

Dopo questa svolta, quando potremmo rivedere i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore? Sembra che la soap ritornerà senza dubbio nel palinsesto Rai già dal prossimo autunno. La seconda stagione del daily verrà mandato in onda a partire da metà ottobre. Le protesta di fan, telespettatori e cast ha ufficialmente funzionato!