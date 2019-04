Il Paradiso delle Signore non chiude più? L’ultima indiscrezione fa sperare

Il Paradiso delle Signore resta aperto? News e aggiornamenti sulla soap

Colpo di scena per tutti i fan de Il Paradiso delle Signore. La Rai potrebbe aver cambiato idea sulle sorti della soap opera con protagonisti Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Luca Capuano. Secondo quanto scrive TvBlog i vertici Rai avrebbero cambiato idea dopo aver attentamente analizzato i dati d’ascolto del prodotto. Che nonostante l’orario non facile e la concorrenza spietata (Detto Fatto, Una Vita e Uomini e Donne) è riuscito a crescere negli ultimi mesi, fino a superare il 15% di share. Un risultato importante che ha spinto i dirigenti a cambiare idea e a dare un’altra chance alla serie ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Èmile Zola.

Il Paradiso delle Signore ha conquistato il pubblico di Rai Uno

Stando al blog televisivo sembra più che mai certa la riconferma de Il Paradiso delle Signore per la prossima stagione televisiva. Ma c’è un piccolo problema: i nuovi episodi potrebbero non andare in onda prima di dicembre 2019. Dopo l’annuncio della chiusura, le riprese della serie sono terminate e il set è stato definitivamente smantellato. Per ricreare il tutto servirà quindi del tempo e per tale motivo Il Paradiso delle Signore potrebbe partire tra la fine dell’anno e l’inizio del 2020.

Un nuovo programma “legal” al posto del Paradiso delle Signore

Dunque, in attesa di rivedere i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, tra Vieni da me e La Vita in Diretta sarà molto probabilmente inserito un nuovo format “legal” di breve durata. Al momento, però, queste restano solo indiscrezioni: la Rai non si è ancora pronunciata sulla vicenda e molto probabilmente non lo farà prima di giugno, mese nel quale vengono di solito presentati i palinsesti televisivi autunnali.