Alessandro Tersigni dice addio a Il Paradiso delle signore VIDEO

Il Paradiso delle signore chiude i battenti per sempre, nell’ultimo giorno di riprese Alessandro Tersigni saluta e ringrazia

È ufficiale da diverse settimane la chiusura della soap di Rai 1, Il Paradiso delle signore. Tra le motivazioni, i costi troppo alti del daily. Oggi, venerdì 13 marzo, gli attori hanno girato le ultime scene che andranno in onda fino a fine maggio. Il protagonista di questa stagione, Alessandro Tersigni, si è raccontato in alcune Instagram stories in cui ringrazia tutti i fan e saluta per sempre il suo camerino, che lo ha accolto per diversi mesi. “Eccoci qua“, così ha esordito Tersigni, “L’ultimo sguardo al camerino, a questi studi che ci hanno ospitato fino ad adesso, per nove mesi. È stata un’esperienza bellissima e ringrazio tutti“. Alessandro Tersigni e il suo Vittorio Conti hanno conquistato i telespettatori nella nuova versione della fiction Rai. Dopo gli addii di Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno, protagonisti delle prime due stagioni, è diventato lui il personaggio cardine della storia.

Alessandro Tersigni saluta Il Paradiso delle signore

Una chiusura improvvisa quella de Il Paradiso delle signore. Le ultime puntate andranno in onda su Rai 1 a maggio e poi la soap verrà chiusa definitivamente. Una scelta che non è per niente piaciuta né al pubblico, né ai lavoratori, impegnati da nove mesi sul set, e neanche all’intero cast. Alessandro Tersigni, dopo il sit-in sotto la sede della Rai di Viale Mazzini, ha deciso di salutare sui social il camerino e l’intera soap. “Grazie a tutti voi, che ci avete reso questa avventura una cosa meravigliosa“, questo il ringraziamento che Tersigni ha voluto fare ai fan della soap. Nonostante i problemi iniziali, il daily de Il Paradiso delle signore aveva raggiunto un buon successo, con picchi di share anche del 14-15%. Un brutto colpo è stato infatti la decisione della Rai di far chiudere per sempre i battenti alla soap. Ma i fan di Tersigni posso stare tranquilli; l’attore chiude il messaggio con una promessa: “Ci rivederemo, ovviamente“.

Il Paradiso delle signore chiude per sempre

La chiusura de Il Paradiso delle signore è stato definito: “Un grave danno per la Rai“. Così Giancarlo Leone, Presidente di Apt, ossia l’Associazione dei produttori, aveva commentato la questione: “Chiudere Il Paradiso delle Signore costituirebbe un passo indietro della Rai rispetto al suo ruolo di volano dell’industria dell’audiovisivo ed una sottovalutazione degli eccellenti risultati finora ottenuti da Rai Fiction e Rai1“.