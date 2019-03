Il Paradiso delle Signore chiude per sempre a maggio: è ufficiale

Il Paradiso delle Signore non andrà più in onda: a maggio l’ultima puntata

Adesso è ufficiale: Il Paradiso delle Signore sta per chiudere. La Rai ha deciso di sospendere la soap opera con protagonisti Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Il motivo? A quanto pare i costi troppo eccessivi della serie, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15.30. La notizia è stata resa nota da Prima Online, che ha annunciato che la storia terminerà definitivamente con le ultime puntate in onda il prossimo maggio. Al prodotto televisivo hanno lavorato per mesi ben 300 persone, tra attori, sceneggiatori, registi e altri addetti ai lavori. Nonostante gli inizi scoraggianti, l’Auditel stava cominciando a premiare la storia di Vittorio Conti e company, tanto da toccare punte del 14-15% di share. Non abbastanza, però, per l’azienda, che ha scelto di tagliare fuori Il Paradiso dalla prossima stagione televisiva.

Le riprese de Il Paradiso delle Signore finiranno a metà marzo

Nelle prossime settimane si ultimeranno le riprese de Il Paradiso delle Signore, come confidato di recente dal produttore della serie Gianmarco Pecorelli. Qualche giorno fa alcuni attori e addetti ai lavori hanno indetto un sit-in davanti alla sede Rai di viale Mazzini. Tra questi anche Alessandro Tersigni, l’interprete di Vittorio Conti fin dalla prima stagione della fiction. “Siamo amareggiati, se dovesse chiudere sarebbe demotivante e deludente. Noi sappiamo di aver fatto un ottimo lavoro, di qualità”, ha sottolineato l’attore a Sorrisi.

Quale programma sostituirà Il Paradiso delle Signore

Da settembre chi prenderà il posto de Il Paradiso delle Signore? Al momento non è chiaro: le ipotesi in ballo sono tante e diverse. C’è chi parla del ritorno di Zero e Lode, il game show condotto da Alessandro Greco, chi di un allungamento di Vieni da me di Caterina Balivo e chi invece auspica un ritorno di Verdetto Finale.