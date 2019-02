Il Paradiso delle Signore chiude a maggio? News da Tersigni e produttore

Il Paradiso delle Signore chiude davvero? Le parole del produttore e di Alessandro Tersigni

Il futuro de Il Paradiso delle Signore è fortemente a rischio. La Rai non ha ancora preso una decisione sulla soap ma sembra sia intenzionata a chiuderla definitivamente. A fare chiarezza sulla protesta degli ultimi giorni il produttore della serie Gianmarco Pecorelli, che a Sorrisi ha fatto sapere: “Entro il 30 gennaio la Rai avrebbe dovuto dirci se intendeva proseguire con la nuova stagione, invece ha spostato il termine per darci una risposta a fine febbraio. Ma indiscrezioni dicono che il prodotto non sia più interessante per Rai Uno perché i costi sono considerati eccessivi: una puntata di 40 minuti costa circa 100 mila euro, meno di una prima serata, di cui ha però la qualità”.

Il Paradiso delle Signore è molto amata dal pubblico di Rai Uno

Dunque la Rai deve decidere in poco tempo cosa fare de Il Paradiso delle Signore che, nonostante gli inizi incerti, è entrata nel cuore dei telespettatori. Oggi la soap ha superato gli obiettivi di share previsti fino ad arrivare ad ottenere giornalmente tra il 14-15% di share. Negli scorsi giorni alcuni attori e addetti ai lavori hanno indetto un sit-in davanti alla sede Rai di viale Mazzini. Tra questi anche Alessandro Tersigni, l’interprete di Vittorio Conti fin dalla prima stagione della fiction. “Siamo amareggiati, se dovesse chiudere sarebbe demotivante e deludente. Noi sappiamo di aver fatto un ottimo lavoro, di qualità”, ha sottolineato l’attore a Sorrisi.

Le riprese de Il Paradiso delle Signore finiranno a marzo

In attesa di scoprire la decisione della Rai – che dovrebbe arrivare a breve salvo nuovi slittamenti- le riprese de Il Paradiso delle Signore finiranno a metà marzo mentre la messa in onda è prevista fino a maggio. In base alla scelta finale gli sceneggiatori cercheranno di dare il finale migliore per ogni personaggio.