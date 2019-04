Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 22 – 26 aprile 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2019

Il Paradiso delle Signore non si ferma e pare non chiuderà. La daily soap del pomeriggio di Rai 1 prosegue il racconto delle storie dei protagonisti e questa settimana Nicoletta sarà alle prese con la mamma di Cesare e i dubbi sul suo rapporto con Riccardo, Adelaide sarà smascherata da Umberto riguardo il suo rapporto con Luca Spinelli. Marta e Vittorio saranno ancora in crisi ma l’uomo vorrebbe riconquistarla. Agnese Amato ostacolerà la relazione tra Tina e Sandro Recalcati. Turbolenta saranno questi nuovi episodi del Paradiso che continua a far felice il pubblico che segue le vicende con grande passione. Per sapere cosa succederà al Paradiso delle Signore, leggi subito le dettagliate anticipazioni su Gossip e tv!

Lunedì 22 aprile

La gravidanza di Nicoletta procede e la ragazza è sempre più confusa: non sa se dare a Riccardo Guarnieri la possibilità di crescere suo figlio. Vittorio intanto ha un’idea: lanciare una nuova linea del Paradiso delle Signore dedicata alle donne incinta. Ormai i rapporti con Vittorio sono in rovina e Marta decide di accompagnare sua zia Adelaide in partenza per un viaggio a Parigi. Al Circolo si presentano Umberto Guarnieri accompagnato da Andreina Mandelli.

Martedì 23 aprile

Agnese Amato decide di organizzare una cena invitando a casa Sandro Recalcati, la donna vuole scoprire cosa c’è tra sua figlia Tina e il discografico. Umberto mostra ad Andreina e Riccardo che una foto compromettente che ritrae Adelaide e Luca Spinelli. Umberto vuole adesso mettere in cattiva luce, minando la credibilità di sua cognata che ha ostacolato la sua carriera politica.

Mercoledì 24 aprile

Dopo la cena con Sandro Recalcati, Agnese vuole allontanare l’uomo da sua figlia che si ritrova a combattere anche con i suoi fratelli che non accettano la relazione con un uomo sposato; Antonio infatti andrà addirittura a parlare con Sandro. Vittorio soffre molto per la lontananza da Marta, ma è anche preoccupato per Lisa di cui non ha notizie da parecchi giorni.

Giovedì 25 aprile

A Milano arriva Monica Diamante, la mamma di Cesare che vorrebbe conoscere Nicoletta e scoprire di più sui sentimenti della ragazza e sulla sua relazione passata con Riccardo Guarnieri. Al Paradiso delle Signore le Veneri, aiutate da Federico, organizzano un trabocchetto per convincere Gabriella a proporre a Vittorio Conti gli abiti premaman da lei disegnati.

Venerdì 26 aprile

Vittorio e Luciano credono che Clelia Calligaris sia ancora vittima delle violenze del marito, per questo Conti decide di convocare Oscar Bacchini al Paradiso per capire cosa sta accadendo. Riccardo incontra Silvia, vorrebbe che la donna di occupasse del patrimonio dei Guarnieri. Antonio Amato rifiuta di collaborare con il malavitoso Gaetano Principe, ma fatica a cercare un nuovo lavoro, il giovane è dunque costretto a cercare una soluzione drastica per riuscire a guadagnare qualcosa per poter sposare Elena.