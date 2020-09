Il Paradiso delle Signore, il 12 ottobre parte la 5 stagione: anticipazioni

Continua il grande successo de Il Paradiso delle Signore. Ogni puntata della soap di Rai Uno è seguita da più di due milioni di telespettatori, tanto da battere la concorrente spagnola Il Segreto. Le puntate in onda dal 7 settembre non sono altro che gli ultimi episodi della quarta stagione – la seconda daily – che sono rimaste in sospeso a causa del Coronavirus. La scorsa primavera il set è stato improvvisamente chiuso a un passo dalla conclusione per via della pandemia. In una intervista a Il Fatto Quotidiano l’ideatore e produttore della serie Giannandrea Pecorelli ha spiegato che da metà ottobre si partirà con la quinta stagione, che sarà ricca di colpi di scena e nuovi personaggi. Inoltre verrà ristabilita la continuità temporale che, al momento, per via del Covid-19 non è garantita. Attualmente le vicende di Vittorio, Marta e company sono ambientate a maggio mentre a breve si tornerà a quel “fuso orario” che corrisponde ai giorni nostri.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: parla il produttore Giannandrea Pecorelli

“Abbiamo stabilito un “fuso orario” preciso rispetto agli anni ’60. C’è continuità temporale. A causa dello stop causato dal Covid e per via delle repliche ora è tutto sfalsato, ma dal 12 ottobre inizierà la terza serie e sarà il 12 ottobre del 1962: ricompatteremo l’unità di tempo con un cartello “quattro mesi dopo” per mantenere l’asse narrativo. Così le puntate di Natale, di San Valentino, o quelle di Sanremo, coincideranno con la realtà”, ha dichiarato il produttore de Il Paradiso delle Signore Giannandrea Pecorelli. “Il racconto riprende dal ’62, ci sarà qualche nuovo personaggio e due o tre colpi di scena clamorosi. Ma di più non posso dire”, ha aggiunto. Dalle indiscrezioni trapelate in rete è ormai certo l’addio di Riccardo (Enrico Oetiker) e Nicoletta (Federica Girardello) mentre ci sarà più spazio per Marcello (Pietro Masotti) e Maria (Chiara Russo).

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Riccardo e Nicoletta via, torna la Contessa

Mentre Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo saranno pronti a ricomporre la loro famiglia con la piccola Margherita, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo rivoluzionerà la sua vita. Tornerà a Milano senza il marito, il truffatore Achille Ravasi, e inizierà a lavorare con Marta e Vittorio al Paradiso delle Signore. Umberto, dal canto suo, farà il possibile per riconquistare la cognata, che non ha mai dimenticato. Marcello, rimasto senza Angela, avrà spiacevoli sorprese dal suo passato mentre crescerà il sentimento che prova nei confronti della Venere Roberta Pellegrino. Il ragionier Cattaneo dovrà fare i conti con i sensi di colpa che prova per la relazione clandestina con la capo commessa Clelia Calligaris.

Il Paradiso delle Signore boom di ascolti: è stato venduto anche all’estero

Il Paradiso delle Signore è un grande successo in Italia, una scommessa vinta per la Rai che ha trasformato una fiction serale in soap quotidiana. Il prodotto è stato venduto anche all’estero: è seguito con passione soprattutto in Spagna, Portogallo e nei paesi dell’Est.