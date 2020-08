Il Paradiso delle Signore nuove puntate: Adelaide lavorerà con Vittorio

Manca sempre meno al ritorno de Il Paradiso delle Signore. Le nuove puntate – più precisamente le ultime della quarta stagione sospese per via dell’emergenza Coronavirus – andranno in onda su Rai Uno a partire da lunedì 7 settembre. Dallo scorso 30 giugno gli attori si stanno dando da fare sul set con impegno e determinazione, praticamente senza sosta. Non mancano però le indiscrezioni e anticipazioni, come quelle rilasciate da Vanessa Gravina, che dalla terza stagione presta il volto all’algida e decisa Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Abbiamo lasciato la donna in viaggio di nozze con il neo marito Achille Ravasi ma il suo ritorno non andrà come previsto.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: cosa succede tra Adelaide e il marito dopo il matrimonio

“La vedrete tornare senza il marito, a causa di un fatto grave. E Adelaide prenderà una decisione forte”, ha anticipato Vanessa Gravina al settimanale Nuovo Tv. “A sorpresa, entrerà a far parte delle dinamiche del grande magazzino che prima snobbava e detestava ma che, all’improvviso si rivelerà un prezioso alleato contro un avversario”, ha aggiunto. L’attrice ha cercato di non snocciolare troppi dettagli ma è chiaro che lavorerà fianco a fianco con la nipote Marta e con il pubblicitario Vittorio Conti. Proprio al Paradiso, un posto che ha sempre disprezzato. Del resto un avvicinamento tra la Contessa e il grande magazzino c’è stato già nelle ultime puntate, quando Adelaide ha accettato l’invito di Marta e Vittorio a presenziare al concorso per la poesia più bella.

Umberto preoccupato per Adelaide dopo il matrimonio con Achille Ravasi

“Umberto è depresso, in crisi sentimentale. Ma non rimarrà in un angolo a guardare. Lui non rinuncerà ad Adelaide. Ha sempre detto che l’avrebbe dimenticata solo se avesse sposato un uomo degno, una brava persona. Ma, a quanto pare, questo Ravasi ha parecchio da nascondere”, ha dichiarato Roberto Farnesi, che da due anni indossa i panni del banchiere Umberto Guarnieri. Molto probabilmente Ravasi scapperà con tutto il patrimonio della Contessa di Sant’Erasmo ma non resta che attendere il prossimo 7 settembre per saperne di più. Di sicuro non mancheranno baci e abbracci nonostante la pandemia: tutto il cast è sottoposto settimanalmente a test sierologici e tamponi.

Altre anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Vittorio e Marta troveranno una neonata abbandonata davanti al grande magazzino e decidono di adottarla. Riccardo è pronto a sposare Ludovica ma il ritorno inaspettato di Nicoletta cambierà la situazione. Gabriella resterà divisa tra Cosimo e Salvatore, mentre Roberta non saprà chi scegliere tra Federico e Marcello. Nel frattempo Umberto sarà preoccupato per Adelaide, in viaggio di nozze negli Stati Uniti. Il banchiere scoprirà un inquietante segreto su Achille Ravasi e deciderà di partire per salvare la cognata.