Il Paradiso delle Signore: Angela, Riccardo e Nicoletta vanno via

Colpo di scena a Il Paradiso delle Signore: tre amati personaggi stanno per lasciare la soap opera di Rai Uno, come rivelato in esclusiva dal sito di Marida Caterini. Stiamo parlando di Angela Barbieri, Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo. La prima – a cui presta il volto la giovanissima Alessia Debandi – vola in Australia, per stare accanto al figlio Matteo avuto da un vecchio amore. La Venere riesce a farsi assumere dai genitori adottivi del bambino grazie al prezioso contributo di Riccardo. L’addio di Angela è previsto entro la fine di settembre: l’ex cameriera saluta il fratello Marcello e lascia il lavoro di commessa per crescere il suo bambino. L’uscita di scena di Riccardo e Nicoletta è invece prevista tra ottobre e novembre: la Cattaneo rientra a Milano per impedire le nozze di Guarnieri con Ludovica Brancia di Montalto. Quest’ultima, com’è noto a tutti gli appassionati della serie, non è davvero incinta e il suo segreto viene scoperto proprio da Nicoletta, pronta a rovinare il matrimonio della rivale.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Riccardo e Nicoletta tornano insieme

Grazie all’intervento di Nicoletta Cattaneo, Riccardo non sposa più Ludovica Brancia di Montalto. Guarnieri si ricongiunge con Nicoletta e la piccola Margherita. Intanto la figlia del ragioniere riesce ad ottenere l’annullamento della Sacra Rota per quanto riguarda il matrimonio con il dottor Cesare Diamante. Un matrimonio infelice, che spinge Nicoletta a lasciare Bari e a rientrare in Lombardia. Nicoletta e Riccardo tornano insieme e decidono poi di costruirsi una nuova vita negli Stati Uniti. Guarnieri cede la sua quota del Paradiso delle Signore ed è più che mai felice di poter stare con Nicoletta e Margherita.

Il Paradiso delle Signore nuove puntate: perché vanno via Riccardo, Nicoletta, Angela

L’addio di Angela Barbieri è stato voluto dagli sceneggiatori de Il Paradiso delle Signore mentre non sono chiare le circostanze inerenti quelli di Riccardo e Nicoletta. Ad oggi non sappiamo se è stata una scelta degli autori o una richiesta da parte degli attori Enrico Oetiker e Federica Girardello. Quest’ultima aveva già mollato la soap lo scorso anno per dedicarsi al teatro, sua grande passione. Di sicuro per tutti e tre i personaggi le porte restano aperte visti i legami che lasciano all’interno della soap: Riccardo con la famiglia Guarnieri, Nicoletta con i Cattaneo e Angela con il fratello Marcello. Il barista avrà maggiore spazio nel corso della quinta stagione della soap: al centro della scena alcuni drammi legati al suo passato e l’amore sempre più intenso per Roberta Pellegrino.