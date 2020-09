Risvolto inaspettato a Il Paradiso delle Signore: Angela Barbieri è fuori dalla soap di Rai Uno. L’ex cameriera oggi Venere del grande magazzino guidato da Vittorio Conti lascia Milano per volare in Australia. La ragazza va a vivere con i genitori adottivi del figlio Matteo, avuto anni prima da una relazione clandestina. Dopo aver perso Riccardo Guarnieri – costretto a sposare Ludovica Brancia di Montalto – Angela si consola con il figlio, il suo amore più grande. Ma perché la giovane attrice Alessia Debandi è fuori dal cast dopo un solo anno di lavorazione? Come possiamo svelarvi noi di Gossipetv l’addio di Angela non è dipeso dall’interprete 22enne. Sono stati gli autori a voler mandare via la Barbieri: un modo per concludere il suo percorso con Riccardo in vista del ritorno di Nicoletta Cattaneo. Dopo aver lasciato la soap per via dei suoi impegni teatrali Federica Girardello è rientrata nel progetto per dare una degna conclusione alla storia d’amore tra Riccardo e Nicoletta, tra le più seguite della serie.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Angela in Australia col figlio

Angela Barbieri va via dal Paradiso delle Signore. Le porte restano però aperte per il personaggio: se gli autori hanno deciso di sbarazzarsi della Venere non hanno riservato lo stesso trattamento al fratello Marcello Barbieri. Anzi, il personaggio a cui presta il volto Pietro Masotti, sta per diventare uno dei protagonisti della quinta stagione che partirà a breve su Rai 1. Oltre a cercare di conquistare il cuore di Roberta Pellegrino, il barista dovrà vedersela con vecchi problemi legati alla sua vita in carcere e non solo. In futuro, dunque, non è esclusa qualche breve apparizione di Angela in visita al fratello. Dal canto suo Alessia Debandi – entrata nel cast nel 2019 – si consolerà col nuovo progetto televisivo: a breve partiranno le riprese della seconda stagione di Volevo fare la rockstar, fiction di Rai 2 con Valentina Bellè e Sara Lazzaro.

Il Paradiso delle Signore nuove puntate: vanno via anche Riccardo e Nicoletta

Dopo Angela anche Riccardo e Nicoletta lasceranno Il Paradiso delle Signore. I due si ricongiungeranno con la figlia Margherita e andranno via da Milano. L’addio della Barbieri è stato voluto dagli sceneggiatori de Il Paradiso delle Signore mentre non sono chiare le circostanze inerenti il destino di Riccardo e Nicoletta. Ad oggi non sappiamo se è stata una scelta degli autori o una richiesta da parte degli attori Enrico Oetiker e Federica Girardello. Quest’ultima aveva già mollato la soap lo scorso anno per dedicarsi al teatro.