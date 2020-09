Nuovi colpi di scena in arrivo a Il Paradiso delle Signore. Nelle puntate in onda tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre il personaggio di Riccardo Guarnieri viene travolto da risvolti importanti. Il primo è quello ormai noto a tutti: il ritorno a Milano di Nicoletta Cattaneo, il grande amore del rampollo. Come riportano le anticipazioni fornite dal settimanale Di Più, Riccardo e Nicoletta si incontrano per caso in strada. Guarnieri capisce subito che i sentimenti per la giovane non sono mai scomparsi ma è costretto a rivelarle dell’imminente matrimonio con Ludovica Brancia di Montalto e del secondo figlio in arrivo. Nicoletta, dal canto suo, ammette a Riccardo della crisi coniugale che ha travolto il suo rapporto con Cesare Diamante. Tra dichiarazioni d’amore e confessioni Riccardo e Nicoletta si scoprono più innamorati che mai e la sera prima del matrimonio tra Guarnieri e Ludovica i due fanno l’amore.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Riccardo e Nicoletta tornano insieme

Dunque, a Il Paradiso delle Signore Nicoletta Cattaneo ripaga la sua nemica Ludovica Brancia di Montalto con la stessa moneta. Nessuno ha infatti dimenticato quando Ludovica ha sedotto Riccardo, sotto effetto di oppiacei, alla vigilia delle nozze (poi saltate) con Nicoletta. Combattuto tra l’amore per Nicoletta e il senso del dovere che lo spinge verso Ludovica, Riccardo fa una scoperta clamorosa: nella borsa dell’ereditiera vede qualcosa che lo fa dubitare sulla veridicità della gravidanza. Riccardo raggiunge subito Ludovica nella stanza in cui si sta vestendo prima di andare in chiesa per le nozze e la affronta. Il figlio di Umberto Guarnieri mette alle strette l’amica di infanzia per farle confessare la verità.

Il Paradiso delle Signore nuove puntate: Riccardo e Nicoletta vanno via

Dopo il matrimonio saltato tra Riccardo e Ludovica, Nicoletta chiede l’annullamento alla Sacra Rota delle sue nozze con Cesare. Riccardo e Nicoletta sono liberi di amarsi e ricostruirsi una vita altrove, all’estero, con la piccola Margherita. Come rivelato dal blog di Marida Caterini, gli attori Enrico Oetiker e Federica Girardello hanno lasciato Il Paradiso delle Signore. Molto probabilmente una decisione degli autori, che hanno voluto regalare un lieto fine a Riccardo e Nicoletta, una delle coppie più amate della soap. Non sono escluse in futuro delle brevi apparizioni dei due personaggi visto che le famiglie Guarnieri e Cattaneo restano protagoniste della serie. Via dal cast pure Alessia Debandi, che per un anno ha prestato il volto all’ex cameriera e Venere Angela Barbieri.