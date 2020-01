Il Paradiso delle Signore, Federico torna a camminare? Il segreto di Silvia

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Silvia nasconde un segreto sul figlio Federico

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore si prospettano più avvincenti che mai. Come rivelano le anticipazioni ufficiali della soap opera di Rai Uno Silvia Cattaneo nasconde un grosso segreto sul figlio Federico. Che, come sappiamo, è rimasto invalido dopo una delicata operazione chirurgica. La moglie del ragionier Cattaneo ha prima un lungo confronto con il dottor Faraone – che ha operato Federico – e poi con don Saverio. Proprio al parroco Silvio sfoga tutto il proprio malessere e rivela la verità sulla sua famiglia. Un segreto che don Saverio è tenuto a non svelare a nessuno per via del ruolo che ricopre.

Federico torna a casa ma Silvia Cattaneo ha uno strano atteggiamento

Dopo i giorni in ospedale Federico torna a casa, pronto alla sua nuova vita da invalido. Ma il ragazzo – che nel frattempo ha lasciato la fidanzata Roberta – nota uno strano atteggiamento da parte della madre Silvia. Quest’ultima però tiene la bocca cucita: non vuole svelare a nessuno il segreto che la tormenta da giorni. Al momento non sappiamo di cosa si tratti ma Giorgio Lupano – l’interprete di Luciano Cattaneo – l’aveva anticipato a La vita in diretta. “Verranno fuori molti scheletri nell’armadio nella vita di Silvia Cattaneo, non sappiamo tutto di lei”, ha assicurato l’attore, tra i più amati del cast de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore, la teoria dei fan: Federico non è figlio di Luciano?

In attesa di sapere qual è il segreto di Silvia, da tempo circola tra i fan del Paradiso delle Signore un’interessante teoria. Quella secondo la quale Federico sarebbe in realtà figlio di Umberto Guarnieri, al quale Silvia ha fatto da segretaria prima del matrimonio con Luciano. I telespettatori ci avranno visto lungo? Lo scopriremo solo vivendo!