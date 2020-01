Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 27 al 31 gennaio 2020

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni da lunedì 27 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020

Preparate i fazzoletti: a Il Paradiso delle Signore ci aspetta una settimana intensa e drammatica! L’operazione di Federico Cattaneo ha esiti disastrosi e questo compromette la vita del giovane. Ma pure quella dei genitori Luciano e Silvia e di Roberta Pellegrino. Inoltre, Cosimo Bergamini rivela finalmente i problemi di salute della madre e questo lo riavvicina a Gabriella Rossi. Non solo dramma, visto che c’è da ridere con la trasformazione di Rocco, che viene scelto da un noto regista. Questo cambiamento porta il ragazzo a ricevere le attenzioni di Irene e Marina. Intanto a Il Paradiso arriva una nuova Venere in prova: Angela Barbieri. Scopri le anticipazioni giorno per giorno su Gossipetv!

Lunedì 27 gennaio

Flavia decide di lasciare definitivamente Milano, non prima però di aver chiarito alcune cose con Riccardo e Achille. L’operazione di Federico ha avuto degli esiti disastrosi e il ragazzo non riesce ad accettare la sua nuova vita da invalido. Intanto decide di lasciare la fidanzata Roberta.

Martedì 28 gennaio

Umberto suggerisce a Riccardo di convincere Ludovica a investire il suo denaro nell’affare di cui si sta occupando ma questa decisione finisce poi per ritorcersi contro di lui. Silvia ha un incontro con il chirurgo che ha operato Federico. Roberta, invece, non si rassegna alla fine della sua relazione.

Mercoledì 29 gennaio

Vittorio incarica Clelia di reclutare una nuova Venere e Gabriella le suggerisce di prendere in considerazione Angela. Federico riceve la toccante lettera di Roberta ma non cambia idea. Marcello, dal canto suo, prova a riavvicinarsi a Roberta.

Giovedì 30 gennaio

Angela si prepara al primo giorno di prova come Venere mentre Agnese è costretta a restare a casa a causa dell’influenza. Armando si reca a farle visita per vedere se ha bisogno di qualcosa e tra i due sembra nascere qualcosa. Al Paradiso l’attrice di fotoromanzi mette gli occhi su Marcello mentre Rocco viene notato da un regista.

Venerdì 31 gennaio

Ludovica accompagna Riccardo al Paradiso e rimane sorpresa nel vedere che Angela è in prova come Venere. Rocco, pettinato e truccato per il suo nuovo ruolo da attore, fa colpo su Marina e Irene. Roberta non molla e vuole far cambiare idea a Federico sul suo futuro.