Il Paradiso delle Signore: Federico non torna a camminare e lascia Roberta

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Federico resta sulla sedia a rotelle, come va l’operazione

Brutte notizie per i telespettatori de Il Paradiso delle Signore: Federico Cattaneo resta sulla sedia a rotelle. La rischiosa operazione alla quale si è sottoposto il giovane non ha dato risultati positivi, come temeva Silvia. L’intervento chirurgico ha avuto esiti disastrosi e Federico non riesce ad accettare la sua nuova condizione di invalido. Sempre più disperato il figlio di Luciano prende una decisione importante: lascia la fidanzata Roberta. Federico non vuole rovinare il futuro della ragazza che ama e la molla su due piedi.

La reazione di Roberta alla decisione di Federico Cattaneo

Roberta, nonostante i dubbi dovuti al bacio con Marcello, non accetta la decisione di Federico e fa di tutto per far cambiare idea al giovane. Anche Silvia Cattaneo non si rassegna al destino del figlio e si reca dal dottor Faraone per sapere di più dell’operazione e capire se c’è ancora qualche possibilità. Ma la situazione è più drammatica che mai e Federico è destinato a restare per sempre sulla sedia a rotelle.

Marcello si riavvicina a Roberta a Il Paradiso delle Signore

Intanto Marcello scopre della fine della relazione tra Federico e Roberta e prova a riavvicinarsi alla Pellegrino, per la quale continua a provare un sentimento forte e intenso. Il Barbieri, però, riceve presto le attenzioni di un’attrice di fotoromanzi, arrivata a Il Paradiso delle Signore per girare una serie di spot pubblicitari.