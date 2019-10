La famiglia Cattaneo a La vita in diretta: anticipazioni sul Paradiso delle Signore

Alcuni attori de Il Paradiso delle Signore sono stati ospiti de La vita in diretta, nella puntata in onda su Rai Uno mercoledì 23 ottobre. Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno ospitato nel loro salotto Giorgio Lupano (Luciano Cattaneo), Marta Richeldi (Silvia Cattaneo) e Alessandro Fella (Federico Cattaneo). Insomma tutta la famiglia Cattaneo, ad eccezione di Federica Girardello, l’interprete di Nicoletta, molto probabilmente impegnata con le riprese della soap opera di Rai Uno. Le tre star della serie hanno parlato del successo delle nuove puntate, che la scorsa settimana hanno addirittura registrato il record stagionale grazie al matrimonio di Vittorio Conti e Marta Guarnieri. Inoltre sono state rilasciate delle anticipazioni sulla famiglia Cattaneo, che sarà messa a dura prova anche in questa nuova stagione.

Federico Cattaneo tornerà presto a Il Paradiso delle Signore

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata con un’assenza importante, quella di Federico Cattaneo. Il ragazzo è impegnato col militare ma tornerà presto a casa, come anticipato dall’attore Alessandro Fella a La vita in diretta. “Federico sarà costretto a tornare. Cambierà il suo rapporto con il mondo e ci saranno tanti cambiamenti. Cambiamenti anche nei confronti di personaggi con i quali non ha mai interagito nella prima stagione, senza dimenticare le new entry“, ha confidato Alessandro a Lorella Cuccarini. Giorgio Lupano, invece, ha dato qualche anticipazione sui coniugi Cattaneo, il cui rapporto è stato già messo a repentaglio nelle vecchie puntate per via della presenza di Clelia Calligaris.

Nuovi problemi per Luciano e Silvia al Paradiso delle Signore

“Faremo i conti con il passato dei nostri personaggi”, ha spifferato Giorgio Lupano a La vita in diretta. Molto probabilmente il ritorno di Clelia – previsto per il mese di novembre – metterà ancora una volta in crisi la famiglia Cattaneo. Ma si dovrà fare i conti pure con il passato di Silvia Cattaneo, nelle attuali puntate alle prese con il nuovo ruolo di nonna della piccola Margherita. “Sappiamo tutto di Silvia Cattaneo?”, ha chiesto Lupano, lasciando un alone di mistero e suspance. Insomma i misteri e gli intrighi in quel del Paradiso delle Signore sono appena all’inizio…