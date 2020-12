Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 7 all’11 dicembre 2020

Ancora tensione e lacrime a Il Paradiso delle Signore. Marcello Barbieri non riesce a liberarsi del Mantovano e la sua storia d’amore con Roberta rischia di naufragare. Federico Cattaneo, invece, non perdona la madre Silvia e questo provoca immenso dispiacere nella donna. La signora Cattaneo ha un crollo fisico che l’avvicina ancora di più all’ex amante e datore di lavoro Umberto Guarnieri. Intanto in città torna una vecchia conoscenza: l’ereditiera Ludovica Brancia di Montalto…

Lunedì 7 dicembre

Una parte dei dipendenti del Paradiso delle Signore trascorre la Festa di Sant’Ambrogio alla Fiera degli “Oh bej Oh bej”. Armando si offre di fare da guida ad Agnese ai segreti del mercatino tipico del periodo natalizio milanese e la esorta a parlare con Rocco e Salvatore della loro relazione. Federico inizia a sentirsi a suo agio con la nuova famiglia composta da Luciano, Clelia e Carletto. Il pubblicitario non si unisce a loro per andare al celebre mercatino ma li raggiunge al cinema nel pomeriggio. Qui viene visto da Stefania. Cosimo invita Marcello e Roberta alla prima della Scala.

Martedì 8 dicembre

Marcello non si presenta alla prima della Scala e Roberta è furiosa. Il barista continua a nascondere la verità sul Mantovano. Stefania informa Silvia di aver visto Federico in compagnia di Luciano, Clelia e Carletto. La donna ha un malore improvviso. Agnese scopre che Armando, per aiutare Marcello, non ha i soldi per comprare una bici.

Mercoledì 9 dicembre

Laura scopre dell’inganno di Salvatore riguardo la ricerca della nuova cameriera della Caffetteria. Torna in scena il giudice Cimatti, che prende un’altra decisione importante per Vittorio Conti e tutta la sua famiglia. Pietro chiede di poter continuare a lavorare in magazzino dopo la scuola mentre Vittorio propone a Beatrice di andare a vivere con loro. Al Paradiso delle Signore viene proclamata la vincitrice del concorso “La prima della Scala”.

Giovedì 10 dicembre

I genitori di Roberta vogliono conoscere Marcello. Pietro non accetta il lavoro della madre al Circolo. Vittorio ricorda che a Beatrice mancava poco per diventare ragioniera, quindi sprona il nipote a convincerla a riprendere gli studi per ottenere il diploma. Ancora debilitata e sotto psicofarmaci, Silvia ha un malore a pochi passi dal Paradiso e viene soccorsa da Umberto che riesce a persuadere Federico a incontrare la madre. I due hanno un toccante confronto a Villa Guarnieri al quale assiste anche Luciano. Al Circolo si vocifera di un ritorno di Ludovica Brancia di Montalto. Marcello è costretto dal Mantovano ad andare in Svizzera.

Venerdì 11 dicembre

Silvia ringrazia Federico per la comprensione che ha avuto nei suoi confronti. Umberto racconta ad Adelaide di Silvia e della riconciliazione tra lei e il figlio avvenuta grazie a lui. La Contessa mette in guardia il cognato da Silvia. Ludovica torna a Milano e chiede l’appoggio di Cosimo e il perdono dei Guarnieri. Armando e Agnese decidono che presto riveleranno il loro amore a Rocco e Salvatore. Roberta trova per caso l’anello di fidanzamento di Marcello. Quest’ultimo è in Svizzera per conto del Mantovano e qui ha un incontro con un cliente inaspettato.