Il Paradiso delle Signore anticipazioni, torna Ludovica: ecco quando

Tremate, tremate le streghe son tornate a…Il Paradiso delle Signore! Scherzi a parte, uno dei personaggi più contestati e discussi sta per fare il suo ritorno nella soap opera di Rai Uno. Ludovica Brancia di Montalto riappare a Milano dopo la fuga a Parigi dovuta al matrimonio saltato con Riccardo Guarnieri.

Messo da parte questo periodo di lontananza Ludovica – a cui presta il volto da tre anni la siciliana Giulia Arena – torna in città per riprendere in mano la sua vita. Il suo ritorno è previsto nelle puntate in onda su Rai Uno giovedì 10 dicembre e venerdì 11 dicembre 2020.

La prima persona che Ludovica rivede a Milano è Cosimo Bergamini. La Brancia cerca l’appoggio del fidanzato di Gabriella per ricucire un rapporto con la famiglia Guarnieri. Nonostante le bugie e gli inganni, Ludovica tiene molto al legame con Umberto e Adelaide.

In una recente intervista Giulia Arena ha spiegato che Ludovica è devota alla Contessa di Sant’Erasmo. Un’amicizia fatta di complicità e confidenze che potrebbe continuare pure dopo la rottura tra Ludovica e Riccardo Guarnieri. E soprattutto dopo gli screzi tra Flavia, madre di Ludovica, e Umberto.

Secondo le indiscrezioni nella quinta stagione de Il Paradiso delle Signore potrebbe esserci un percorso di redenzione per Ludovica Brancia di Montalto. Una metamorfosi che potrebbe portare a nuovi colpi di scena nella vita dell’ereditiera. E non è escluso un coinvolgimento amoroso con Federico Cattaneo…

Ormai non è più un segreto: Federico è un Guarnieri. Per il momento il pubblicitario non è interessato all’eredità della famiglia, tra le più in vista di Milano, ma Umberto si è detto pronto a riconoscerlo legalmente e a concedere al ragazzo una parte dei suoi beni.

Insomma, un nuovo rampollo – del tutto libero da legami sentimentali- che potrebbe attirare l’attenzione di Ludovica, ancora alla ricerca del grande amore. Giulia Arena ha ammesso che è stata lei a chiedere alla produzione della serie un breve periodo di allontanamento dal set Rai per dedicarsi ad altre attività, lavorative e non.