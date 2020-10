Il Paradiso delle Signore: Riccardo e Nicoletta a Parigi, Ludovica resta

Addio Riccardo, addio Nicoletta a Il Paradiso delle Signore. Negli ultimi episodi della quarta stagione – in onda su Rai 1 fino a venerdì 9 ottobre, sono le puntate rimaste in sospeso per la pandemia – il rampollo di casa Guarnieri e la figlia del ragionier Cattaneo lasciano Milano insieme. Proprio così: dopo drammi e lacrime i due sono finalmente liberi di amarsi, senza complicazioni e terze persone. Enrico Oetiker e Federica Girardello non saranno presenti nel cast della quinta stagione della soap. Stagione che partirà ufficialmente su Rai 1 il prossimo lunedì 12 ottobre. Non sappiamo se la scelta sia dipesa dagli attori o dagli autori ma quel che è certo è che Riccardo e Nicoletta hanno finalmente il loro meritato lieto fine. La coppia vola a Parigi, dove è libera di amarsi senza ipocrisia. Riccardo e Nicoletta non possono vivere insieme fino all’annullamento del matrimonio di lei – quello col dottor Cesare Diamante – alla Sacra Rota. E così i due decidono di trasferirsi in Francia con la piccola Margherita, ricevendo pure la benedizione di Adelaide, che numerose volte ha ostacolato il rapporto tra il nipote e l’ex commessa.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Riccardo e Nicoletta vanno via, Ludovica resta nella soap

Se Riccardo e Nicoletta sono fuori da Il Paradiso delle Signore, destino diverso spetta a Ludovica Brancia di Montalto. Dopo le nozze saltate con il rampollo di casa Guarnieri e la falsa gravidanza venuta a galla, l’ereditiera sparisce dalle scene per un po’. È pronta però a tornare a Milano: l’attrice Giulia Arena è rientrata di recente sul set, per iniziare a girare le nuove scene del suo personaggio. Con Riccardo Guarnieri fuori dai giochi non è ben chiaro il futuro di Ludovica ma il produttore della soap ha assicurato che i colpi di scena e le novità sono tante. In passato Ludovica ha avuto un flirt con Antonio Amato, il fratello di Salvatore, mentre è sempre stata grande amica di Cosimo Bergamini. È pronta a redimersi o il suo percorso è di nuovo pieno di rancori, vendette e sotterfugi?

Il Paradiso delle Signore nuove puntate: la 5 stagione inizia lunedì 12 ottobre

Le puntate in onda dal 7 settembre non sono altro che gli ultimi episodi della quarta stagione – la seconda daily – che sono rimaste in sospeso a causa del Coronavirus. La scorsa primavera il set de Il Paradiso delle Signore è stato improvvisamente chiuso a un passo dalla conclusione per via della pandemia. In una intervista a Il Fatto Quotidiano l’ideatore e produttore della serie Giannandrea Pecorelli ha spiegato che da metà ottobre si partirà con la quinta stagione, che sarà ricca di colpi di scena e nuovi personaggi. Inoltre verrà ristabilita la continuità temporale che, al momento, per via del Covid-19 non è garantita. Attualmente le vicende di Vittorio, Marta e company sono ambientate a maggio mentre a breve si tornerà a quel “fuso orario” che corrisponde ai giorni nostri.