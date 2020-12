Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Roberta va via, Marcello resta

By

Una delle coppie più belle e appassionate della soap opera di Rai Uno sta per dividersi

Uno strano destino attende Roberta e Marcello a Il Paradiso delle Signore. I due erano sul punto di partire per Bologna, dove la Pellegrino è stata inserita in un gruppo di ricerca, ma il ritorno del Mantovano ha cambiato la situazione. Cosa succederà all’amata coppia? Stando a quello che hanno condiviso di recente gli attori Pietro Masotti e Federica De Benedettis sui social network sembra proprio che Roberta e Marcello si lasceranno. O meglio si separeranno: lei a Bologna, lui a Milano.

Pietro Masotti, che interpreta Marcello Barbieri dalla quarta stagione de Il Paradiso delle Signore, continua a condividere su Instagram stories che lo ritraggono con i suoi colleghi. Più precisamente con Emanuel Caserio (Salvatore Amato) e Alessandro Cosentini (Cosimo Bergamini). Allo stesso modo Masotti compare sugli account dei suoi amici e colleghi. Tra i tre si è instaurata una bella amicizia, che rende il clima tra una ripresa e l’altra più gioioso.

Segno che l’attore è ancora impegnato sul set e che ad oggi – si stanno girando le puntate che andranno in onda nei primi mesi del 2021 – fa parte del cast e Marcello è parte attiva della storia. Diversa la situazione di Federica De Benedittis: l’attrice che presta il volto a Roberta Pellegrino non condivide da settimane scatti o video sul set. Prova che ha lasciato da tempo gli studi televisivi dove si gira Il Paradiso delle Signore.

A questo punto la situazione è chiara ma è tutta da scoprire l’evolversi della faccenda. Forse Marcello resterà a Milano per aiutare le Forze dell’Ordine a incastrare il Mantovano mentre Roberta andrà a Bologna per la sua ricerca universitaria. Magari una separazione momentanea considerato che il lavoro della Pellegrino, che non è neppure ancora laureata, è solo temporaneo.

Certo resta da capire se questo allontanamento di Roberta sia stato voluto da Federica De Benedittis – come accaduto a Gloria Radulescu, alias Marta Guarnieri – o se imposto dagli autori de Il Paradiso delle Signore. Qualche mese fa si è parlato di una presunta gravidanza di Federica (felicemente sposata con il collega Giulio Maria Corso, Antonio Amato nella soap) ma la diretta interessata ha prontamente smentito.

Di sicuro la coppia formata da Marcello e Roberta è una delle più belle della serie, quella con un alto potenziale di chimica e feeling. Sarebbe un vero peccato fare a meno dei Barbegrino – come li chiamano affettuosamente i fan – per un lungo periodo. Non resta che attendere fiduciosi…