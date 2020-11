Il Paradiso delle Signore, Federica De Benedittis incinta? Parla l’attrice

By

Da giorni non si fa che sussurrare di una presunta gravidanza dell’attrice, che da tre anni presta il volto alla Venere Roberta Pellegrino

Federica De Benedittis e Giulio Corso aspettano un bambino? La notizia circola da giorni tra gli appassionati de Il Paradiso delle Signore. Più precisamente da quando Roberta Pellegrino, il personaggio interpretato dalla De Benedittis, ha ricevuto un’allettante proposta dall’Università di Bologna. In molti hanno pensato ad un escamotage legato ad una presunta gravidanza di Federica, che di recente ha festeggiato il primo anniversario di nozze con il suo ex collega di set.

Ma su Instagram sia Federica De Benedittis sia Giulio Corso hanno fortemente negato l’arrivo di un figlio. L’attrice de Il Paradiso delle Signore ha prima mostrato la pancia – decisamente piatta – e ha poi bollato la notizia dell’ultimo periodo come una fake news. La De Benedittis ha preferito non aggiungere altro: ad oggi non è chiaro se la 30enne lascerà di fatto la serie di Rai Uno e quali motivi si celano dietro questa presunta scelta.

Bocca cucita pure da parte di Giulio Corso, fuori dal cast de Il Paradiso delle Signore da tempo. Il suo Antonio Amato è stato uno dei protagonisti della terza stagione mentre nella quarta si è limitato ad una sporadica apparizione. Al momento non sono previsti eventuali coinvolgimenti nelle nuove puntate della quinta stagione ma Giulio si è detto pronto ad un ritorno dello scanzonato muratore.

Di recente Federica De Benedittis e Giulio Corso hanno festeggiato il primo anniversario di matrimonio. A ottobre 2019 sono convolati a nozze a Roma, alla presenza di parenti e amici e di numerosi attori de Il Paradiso delle Signore. Una seconda famiglia per Federica e Giulio che si sono conosciuti molto tempo prima di essere arruolati nella stessa soap opera.

Durante la pandemia Federica De Benedittis ha ammesso che stava valutando la possibilità di allargare la famiglia col marito Giulio Corso. L’emergenza sanitaria, però, ha frenato l’entusiasmo della coppia che, a quanto pare, ha deciso di optare per un periodo storico decisamente migliore.

Mentre il futuro di Federica De Benedittis al Paradiso delle Signore è tutto da scoprire, Giulio Corso tornerà presto in tv. Il 30enne è una new entry della seconda stagione de Il silenzio dell’acqua, la fiction Mediaset con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.