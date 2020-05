Federica De Benedittis e Giulio Corso: gli attori de Il Paradiso delle Signore sono sposati

A quasi un anno dal loro matrimonio – celebrato a Roma nell’ottobre 2019 – Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso sono pronti ad allargare la famiglia. E sì perché i due attori de Il Paradiso delle Signore – nella soap di Rai Uno indossano rispettivamente i panni di Roberta Pellegrino e Antonio Amato – sono una coppia nella vita di tutti i giorni. Un amore nato anni fa, ben prima di condividere il set della fiction Rai. Un amore che cresce sempre più e che ha superato pure la dura prova della quarantena da Coronavirus. In una recente intervista per il settimanale Di Più Tv la De Benedittis ha ammesso che il progetto di avere al più presto un figlio è nell’aria.

La confessione di Federica De Benedittis, alias Roberta Pellegrino

“Diventare genitori? Ci stiamo pensando. Questo potrebbe essere il periodo giusto perché abbiamo tanto tempo per noi, mentre di solito io sono sul set e Giulio in giro per l’Italia a fare teatro”, ha dichiarato Federica De Benedittis alla rivista edita da Cairo Editore. “Certo, sarebbe un problema per Roberta Pellegrino se tornassi sul set con la pancia. Non potrebbero più inquadrarmi a figura intera. Scherzi a parte, è un’idea che sta maturando, ma mi domando se sia prudente portare avanti una gravidanza ora che è sconsigliabile avvicinarsi a medici e ospedali. Per ora la decisione resterà in sospeso”, ha aggiunto.

Giulio Corso e Federica De Benedittis: una lunga storia d’amore

Giulio e Federica si sono sposati a Roma lo scorso 27 ottobre. Al matrimonio hanno preso parte numerosi attori de Il Paradiso delle Signore. Tra i tanti: Alessandro Fella (Federico), Gloria Radulescu (Marta), Ilaria Rossi (Gabriella). La sposa ha scelto di non avere una wedding planner: ha organizzato l’evento da sola, tra una pausa e l’altra dalla soap. Ha fatto parecchio chiacchierare il taglio rasato dello sposo ma il motivo è presto svelato: in quel periodo Corso stava girando una serie Mediaset in cui interpreta un pugile.