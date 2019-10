Il Paradiso delle Signore cast: matrimonio tra Federica De Benedittis (Roberta) e Giulio Maria Corso (Antonio)

Fiori d’arancio sul set de Il Paradiso delle Signore. Domenica 27 ottobre sono convolati a nozze due attori della soap opera di Rai Uno. Stiamo parlando di Federica De Benedittis (la Venere Roebrta) e Giulio Maria Corso (Antonio Amato). In realtà quest’ultimo non fa più parte del cast della serie: ha deciso di non prendere parte alla quarta stagione della fiction, partita su Rai Uno lo scorso 14 ottobre. Corso ha scelto di abbandonare i panni di Antonio per dedicarsi a nuovi progetti. E tra un ciak e l’altro ha trovato il tempo di sposarsi con la bella Federica, alla quale è legato ormai da tempo. I due si sono conosciuti prima di girare insieme il Paradiso e dopo una convivenza avviata a Roma hanno scelto di fare il grande passo.

Presenti al matrimonio gli altri attori de Il Paradiso delle Signore

Al matrimonio di Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso sono stati invitati numerosi attori de Il Paradiso delle Signore. Come apprendiamo dai vari profili Instagram erano presenti alla nozze: Gloria Radulescu (Marta), Ludovica Coscione (Marina), Alessia Debandi (Angela), Giorgio Lupano (Luciano), Giulia Arena (Ludovica), Francesca Del Fa (Irene), Ilaria Rossi (Gabriella), Neva Leoni (Andreina), Enrica Pintore (Clelia), Giulia Petrungaro (Elena), Enrico Oetiker (Riccardo), Emanuel Caserio (Salvo), Francesco Maccarinelli (Luca), Alessandro Fella (Federico).

Roberto Farnesi assente al matrimonio di Federica e Giulio

Grande assente al matrimonio di Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso il collega Roberto Farnesi. L’interprete di Umberto Guarnieri ha trascorso la giornata al mare con l’amata fidanzata Lucya, come mostrato su Instagram, dove ha condiviso numerose storie. Non si hanno notizie – al momento – degli altri protagonisti de Il Paradiso delle Signore come Alessandro Tersigni (Vittorio) e Vanessa Gravina (Adelaide).