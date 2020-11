Dramma per la famiglia Cattaneo: Federico ha scoperto chi è il padre biologico e va via di casa. Silvia devastata, Luciano si confida con Vittorio

Svolta a Il Paradiso delle Signore. Federico Cattaneo ha scoperto che Umberto Guarnieri è il padre biologico. Il ragazzo è il frutto di una notte di passione tra Umberto e Silvia Cattaneo, all’epoca dei fatti segretaria personale del banchiere ma già legata a Luciano. Guarnieri, invece, era sposato con Margherita di Sant’Erasmo, la sorella di Adelaide, dalla quale ha avuto prima Riccardo (nato qualche mese prima di Federico) e successivamente Marta. Una rivelazione che ha conseguenze devastanti su Silvia, Luciano, Umberto e Adelaide. Intanto il Mantovano è uscito di prigione e Marcello e Roberta, alla vigilia della partenza per Bologna, finiscono nei guai.

Lunedì 30 novembre

Federico è scappato di casa e i Guarnieri vengono a sapere che il ragazzo ha scoperto chi è il suo vero padre. Luciano confessa tutto a Vittorio. Roberta ha finalmente deciso di partire per Bologna e lo comunica a Clelia. Successivamente parla di progetti di matrimonio con l’amica Gabriella. Il Mantovano ricatta Marcello, che sembra non avere vie d’uscita. Intanto, come ogni anno, il 7 dicembre cade la festa di Sant’Ambrogio e Armando dà qualche spunto a Vittorio per organizzare un evento al Paradiso.

Martedì 1 dicembre

Armando è insospettito dal nervosismo di Marcello, che non riesce a liberarsi dal pensiero ossessivo del Mantovano. Grazie all’intervento di Vittorio, Luciano ha un chiarimento con Federico. Il ragazzo si rifiuta di vedere la madre. Roberta comunica la sua prossima partenza anche a Vittorio. Per la festa di Sant’Ambrogio Rocco e Pietro sono incaricati di costruire un’urna a forma di arnia mentre a Laura è affidato il compito di realizzare delle caramelle al miele.

Mercoledì 2 dicembre

L’urna costruita da Rocco e Pietro non convince il personale de Il Paradiso delle Signore. Vittorio suggerisce ai ragazzi una valida alternativa. Roberta continua a fare grandi progetti per il futuro senza sospettare che Marcello è nei guai. Armando si scontra con il Mantovano per proteggere Marcello, ma ne esce con le ossa rotte e la bicicletta sfasciata. Il capo magazziniere decide così di dare i suoi risparmi al ragazzo perché possa estinguere al più presto il suo debito con il malvivente che lo ricatta. Spronata da Stefania, Silvia prova in tutti i modi a riavvicinarsi a Federico, che però non ne vuole sapere.

Giovedì 3 dicembre

Umberto e Silvia vengono allontanati da Federico: i due hanno un intimo confronto. Salvatore e Laura iniziano a cercare un sostituto di Marcello, anche se non si trovano d’accordo su niente. Pietro scopre per caso che sua madre lavora come inserviente al Circolo e rimane profondamente turbato. Il Mantovano ha capito chi è la ragazza di Marcello. Al Paradiso delle Signore si lavora ad una nuova iniziativa organizzata da Vittorio: “Regina per un giorno”.

Venerdì 4 dicembre

Federico torna a casa, ma solo per fare le valigie e trasferirsi definitivamente dal padre. Silvia è devastata e riceve il sostegno di zia Ernesta e Stefania. Beatrice confessa a Vittorio che in passato ha molto sofferto per lui. Roberta è vittima di un incidente davanti alla Caffetteria. Maria decide di far partecipare anche Agnese al concorso “Regina per un giorno”.