Il Paradiso delle Signore: Federico scopre chi è suo padre

Federico Cattaneo scopre a Il Paradiso delle Signore chi è suo padre, ovvero il banchiere Umberto Guarnieri. Il ragazzo è frutto di una notte di passione tra Umberto e Silvia Cattaneo, all’epoca sua segretaria. Sia Umberto sia Silvia erano impegnati con altre persone quando è nato Federico. Umberto era sposato con la Contessa Margherita di Sant’Erasmo, dalla quale aveva già avuto il primogenito Riccardo, mentre Silvia era legata a Luciano. Per oltre venticinque anni l’aspirante scrittore ha vissuto con la convinzione di essere figlio del ragionier Cattaneo ma così non è. Federico scopre tutto nelle puntate in onda su Rai Uno nella settimana che va dal 23 al 27 novembre. La grande rivelazione è attesa proprio per venerdì 27 novembre.

Ma prima di Federico altri personaggi de Il Paradiso delle Signore scoprono la verità sulle origini del giovane Cattaneo. Tutto parte da Adelaide, piuttosto infastidita dalle attenzioni che il cognato Umberto rivolge a Federico. Attenzioni paterne che il Commendatore non ha mai avuto con il suo primogenito Riccardo, volato a Parigi con la compagna Nicoletta e la figlia Margherita.

Insospettita dal confronto tra Luciano e Umberto, la Contessa comincia ad indagare sulla vita di Federico Cattaneo. La Sant’Erasmo si rivolge alla clinica svizzera dove Federico è stato operato alle gambe. Con la complicità dei medici della struttura Adelaide riesce a mettere le mani sulla cartella clinica di Federico. La nobildonna trova così la prova inconfutabile che il giovane è il figlio di Umberto.

Silvia Cattaneo apprende che Adelaide è entrata in possesso della cartella clinica di Federico e corre ad affrontarla. Ne segue un ennesimo scontro tra le due, che in passato hanno avuto più di un battibecco per la travagliata storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo. Dopo il confronto con Silvia la Contessa di Sant’Erasmo mette alle strette Umberto.

Il banchiere è costretto ad ammettere la verità e a rivelare della notte di passione avuta tanti anni fa con Silvia, all’epoca dei fatti segretaria di Guarnieri e già impegnata con Luciano Cattaneo. Una storia di cui nessuno sapeva nulla, tantomeno Adelaide. Quest’ultima è scioccata da quanto appreso ma Umberto rassicura la donna: non è intenzionato a dire la verità a Federico.

Subito dopo la Contessa ha l’ennesimo scontro con Silvia, che viene umiliata dalla Sant’Erasmo. Una situazione difficile per Silvia che, presa dall’angoscia, confessa tutto a zia Ernesta. Grazie all’intromissione di Luciano e Umberto, la famiglia Cattaneo e quella Guarnieri siglano un accordo: quello di non rivelare mai la verità a Federico. Peccato però che una discussione tra Silvia e zia Ernesta venga origliata da Stefania…

Preoccupati dall’intera faccenda Luciano e Silvia decidono di venire meno al patto di segretezza fatto con i Guarnieri e sono pronti a dire tutto a Federico che, secondo l’ex coppia, non merita più bugie e menzogne. Ma il pubblicitario scopre la verità da solo…