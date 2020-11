Il Paradiso delle Signore, Federico e Umberto: Adelaide scopre la verità

By

Federico Cattaneo è figlio di Umberto Guarnieri e Adelaide sta per scoprire la verità ne Il Paradiso delle Signore. Da tempo la Contessa di Sant’Erasmo nutre dei dubbi sul rapporto che si è instaurato tra l’aspirante scrittore e il banchiere. Insospettita dai comportamenti alquanto strani e bizzarri del cognato, Adelaide comincia ad indagare con l’aiuto del fidato maggiordomo Italo.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Adelaide non è soddisfatta delle risposte fornite da Umberto Guarnieri. È sempre più vicina a scoprire la verità e si dà da fare con le indagini. Umberto si lega sempre più a Federico. Il commendatore cerca di coinvolgere Cattaneo nelle sue iniziative ma il ragazzo, pur lusingato da tante attenzioni, non può sottrarsi agli impegni presi con Vittorio al grande magazzino milanese.

Nonostante il lavoro al Paradiso delle Signore, dove ha un ingaggio come pubblicitario, Federico Cattaneo instaura un bel legame con Umberto. Adelaide, incuriosita dalle parole del cognato, decide di rivolgersi alla clinica svizzera dove Federico è stato operato alle gambe. Con la complicità dei medici della struttura Adelaide riesce a mettere le mani sulla cartella clinica di Federico. La donna trova così la prova inconfutabile che il giovane è il figlio di Umberto.

Silvia Cattaneo – che ha già affrontato duramente Umberto Guarnieri – apprende che Adelaide è entrata in possesso della cartella clinica di Federico e corre ad affrontarla. Ne segue un ennesimo scontro tra le due, che in passato hanno avuto più di un battibecco per la travagliata storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo.

Dopo il confronto con Silvia la Contessa di Sant’Erasmo mette alle strette Umberto. Il banchiere è costretto ad ammettere la verità e a rivelare della notte di passione avuta tanti anni fa con Silvia, all’epoca dei fatti segretaria di Guarnieri e già impegnata con Luciano Cattaneo. Una storia di cui nessuno sapeva nulla, tantomeno Adelaide.

Mentre Adelaide apprende la verità su Umberto e Federico Stefania continua a fantastica su una presunta love story con il pubblicitario. La nuova Venere deve fare però i conti pure con Pietro, il nipote scapestrato di Vittorio. Luciano, invece, continua a cercare una casa con l’aiuto della sua “amante” Clelia Calligaris.

In una recente intervista Roberto Farnesi – che interpreta Umberto Guarnieri – ha annunciato che tanti colpi di scena animeranno le vicende de Il Paradiso delle Signore. La rivelazione su Federico stravolgerà indubbiamente la vita di Umberto e Adelaide, di nuovo vicini dopo la fine del matrimonio della Contessa con il truffatore Achille Ravasi.