Al Paradiso delle Signore è stato finalmente svelato il grande segreto che coinvolge Federico Cattaneo e Umberto Guarnieri. L’aspirante scrittore non è il figlio del ragionier Luciano Cattaneo. Il ragazzo è il frutto di una notte di passione tra Umberto e Silvia Cattaneo, all’epoca dei fatti segretaria personale del banchiere ma già legata a Luciano. Guarnieri, invece, era sposato con Margherita di Sant’Erasmo, la sorella di Adelaide, dalla quale ha avuto prima Riccardo (nato qualche mese prima di Federico) e successivamente Marta.

Nelle recenti puntate della soap opera Adelaide ha scoperto la realtà dei fatti spulciando la cartella clinica di Federico. La Contessa ha cominciato ad indagare sulla vita privata del giovane dopo che si è rafforzato sempre più il rapporto con Umberto. In seguito ad un confronto con Silvia, Adelaide ha invitato tutti a restare in silenzio e a non svelare a nessuno la verità su Federico.

Ma nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Federico Cattaneo scopre tutto da solo. E, ovviamente, non la prende affatto bene. Dopo aver appreso del tradimento della madre Silvia, Federico decide di andare via di casa. Una situazione che getta Silvia ancora di più nello sconforto dopo la travagliata separazione da Luciano. La donna avverte subito il marito che si confida con il suo migliore amico, Vittorio.

Il proprietario de Il Paradiso delle Signore cerca di far ragionare Federico ma invano. Nella questione si intromette Stefania, da sempre innamorata di Federico. La Venere sprona Silvia a scrivere una lettera al figlio ma Federico decide di non leggerla. L’aspirante scrittore non solo si allontana dalla madre ma prende le distanze pure dal padre biologico Umberto Guarnieri, cancellando via i mesi trascorsi insieme.

Al contrario Federico riesce ad avere un chiarimento con Luciano, che l’ha cresciuto per anni senza sapere nulla. Luciano ha infatti appreso la verità solo qualche mese prima, complice l’intervento alle gambe al quale si è sottoposto Federico. I due ritrovano un rapporto dopo che per mesi sono stati lontani.

Luciano preso dall’amore per Clelia, Federico coinvolto dagli impegni con Umberto Guarnieri, quando ancora non era a conoscenza del segreto di Silvia. Federico e Luciano si riappacificano e il pubblicitario chiede al padre adottivo ospitalità nel suo nuovo alloggio.

L’intricata faccenda avvicina Silvia e Umberto, entrambi tenuti a debita distanza dal loro erede. Gli ex amanti si confidano in un modo nuovo, come fatto mai prima d’ora. Silvia trova un grande appoggio anche in Ernesta e Stefania, che fanno il possibile per aiutare la signora Cattaneo.