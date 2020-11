Il Paradiso delle Signore, guai per Marcello e Roberta: ricatti e incidenti

Le cose si mettono male a Il Paradiso delle Signore per Roberta Pellegrino e Marcello Barbieri. I due sono più innamorati e complici che mai ma l’improvvisa proposta universitaria per la Venere rischia di rovinare tutto. Come se non bastasse, la delicata situazione si complica con l’arrivo del Mantovano. Quest’ultimo è un losco individuo conosciuto da Marcello in carcere. Già nella scorsa stagione è stato protagonista di alcune puntate della soap: ha derubato e minacciato la sorella di Marcello, Angela. Il Mantovano è tornato a piede libero e rischia di rovinare la bella liaison tra Marcello e Roberta, che progettano un futuro insieme.

Ma facciamo un passo indietro. Tutto parte dalla decisione di Roberta di restare a Milano per amore di Marcello, nonostante il parere contrario del barista. Barbieri è felice della dichiarazione d’amore della fidanzata ma è consapevole della grossa opportunità che Roberta sta per perdere. Marcello opta per un’altra soluzione: seguire Roberta a Bologna.

Marcello Barbieri è convinto del suo amore per Roberta ed è disposto a lasciare Milano e la Caffetteria per aiutare la ragazza ad affermarsi al di fuori de Il Paradiso delle Signore. La notizia di un probabile trasferimento di Marcello non piace però a Salvatore, che ha trovato in Barbieri un sostegno importante. I due hanno un’accesa discussione: determinante è l’intervento di Laura, che riesce a far riconciliare i due soci.

Quando tutto sembra risolto e Marcello è pronto a partire per Bologna, il Mantovano bussa alla porta di Barbieri ricattando il ragazzo. Marcello non sa come uscire dalla situazione e, almeno all’inizio, non rivela a nessuno dei suoi problemi. Neppure al signor Armando, con il quale condivide l’appartamento. Roberta continua a fare grandi progetti per il futuro, senza sospettare che Marcello è nei guai.

In un secondo momento Armando scopre la verità: si scontra con il Mantovano per proteggere Marcello ma ne esce con le ossa rotte e la bicicletta sfasciata. Il capo magazziniere decide quindi di dare i suoi risparmi a Marcello affinché possa estinguere al più presto il suo debito con il malvivente che lo ricatta. Salvatore e Laura, invece, iniziano a cercare un sostituto di Marcello.

Mentre Armando e Marcello cercano una valida soluzione, il Mantovano scopre che Roberta è la fidanzata di Barbieri. La Venere, a sua insaputa, resta coinvolta in un incidente che non sembra casuale. Marcello, intanto, si confida con Salvatore, più che mai preoccupato della faccenda.