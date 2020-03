Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2020

Il Paradiso delle Signore anticipazioni da lunedì 16 marzo a venerdì 20 marzo 2020: Marta e Vittorio non possono avere figli

Il Paradiso delle Signore non si ferma. Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia sospeso le riprese – le ultime della quarta stagione – la programmazione della soap resta invariata. Le avventure di Riccardo, Angela, Luciano, Clelia e company andranno regolarmente in onda dal lunedì al venerdì nonostante la difficile situazione che stiamo vivendo in Italia. Le scene vengono girate con largo anticipo e dunque non avremo problemi ad assistere alle nuove puntate per tutto il mese di marzo e per buona parte di quello di aprile. E tanti colpi di scena sono in arrivo, a partire da quello che turba la serenità di Marta e Vittorio: i coniugi Conti non possono avere figli. Leggi tutte le anticipazioni su Gossipetv!

Lunedì 16 marzo

Rocco è ancora molto triste per la partenza di Marina. Irene ne approfitta e cerca di riavvicinarsi al magazziniere. Riccardo è sempre più intenzionato a lasciare Ludovica perché si è innamorato di Angela. Ma quando il Guarnieri è pronto a rivelare tutto viene a scoprire che la Brancia, in accordo con Adelaide, sta per organizzare un fidanzamento ufficiale. Angela racconta del bacio con Riccardo alle sue amiche. Vittorio non si arrende e chiede ad un altro dottore delucidazioni sulle condizioni di salute della moglie Marta.

Martedì 17 marzo

Armando ha dei problemi alla schiena e c’è un riavvicinamento ad Agnese. Gabriella viene aspramente criticata per la nuova collezione, che include un rivoluzionario bikini. Angela teme di non essere all’altezza di Riccardo e decide di troncare la loro storia clandestina. Ludovica inizia ad avere dei sospetti sulla lealtà di Ravasi nel gestire il suo patrimonio e si sfoga con Umberto.

Mercoledì 18 marzo

Riccardo riesce finalmente a lasciare Ludovica e corre da Angela. Luciano, per far contento Federico, prova a ricucire il suo rapporto con Silvia, invitandola a cena per il suo compleanno. Dopo le critiche negative alla sua collezione, Gabriella trova un appoggio da un personaggio molto popolare in tv.

Giovedì 19 marzo

Riccardo annuncia la rottura con Ludovica a Umberto e Adelaide. Il primo si schiera dalla parte del figlio mentre la Contessa non la prende bene. Marta è contenta mentre Vittorio ha qualche dubbio sulla liaison tra Riccardo e Angela. Durante la cena per il compleanno di Silvia, i Cattaneo incontrano Clelia in compagnia di Ennio.

Venerdì 20 marzo

Vittorio riceve le nuove analisi dalla Svizzera e apprende che Marta non potrà mai avere figli. Luciano, a malincuore, confessa a Clelia che il loro rapporto non ha futuro. Ma la Capo commessa non vuole arrendersi, con grande dispiacere di Silvia, che si è ormai arresa alla fine del suo matrimonio (clicca qui per leggere le anticipazioni di Marta Richeldi, l’attrice che presta il volto alla signora Cattaneo).