Silvia Cattaneo de Il Paradiso delle Signore: attrice Marta Richeldi, intervista di Gossipetv

Silvia Cattaneo è tra le protagoniste indiscusse delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore. Dopo la grande rivelazione – ovvero che il marito Luciano non è il padre biologico del figlio Federico – sono in molti a voler sapere cosa accadrà in casa Cattaneo. Noi di Gossipetv lo abbiamo chiesto alla diretta interessata, l’attrice Marta Richeldi. Che ci ha anticipato qualcosa sul futuro della soap opera di Rai Uno ma non troppo visto che tutto il cast della serie è costretta, per ovvie ragioni, a tenere la bocca ben cucita. Con la Richeldi abbiamo parlato del futuro di Federico, del ritorno di Nicoletta e di come evolverà la storia d’amore tra Luciano e Clelia. Ma è stato bello scoprire anche del rapporto che lega Marta a Giorgio Lupano (l’interprete del ragionier Cattaneo) e tanti altri dettagli inediti. Scopriteli con noi!

A Il Paradiso delle Signore è stato svelato che Federico non è il figlio biologico di Luciano: Silvia ha altri scheletri nell’armadio?

Mi sembra che ne abbia tirati fuori abbastanza (ride, ndr). In futuro non lo so: Silvia è un personaggio difficile da definire e cogliere nella sua interezza. In questi due anni ha mostrato lati positivi e negativi, ha detrattori ma pure sostenitori. Non so in futuro cosa succederà, la scrittura è work in progress. Non c’è nulla di definitivo. Per ora e fino al termine di questa stagione è impegnata a risolvere la situazione famigliare già complicata.

Dunque sembra appurato che Federico è figlio di Umberto. Eppure qualche fan pensa che invece Federico sia figlio del Conte di Sant’Erasmo per via della passione per la letteratura che accomuna Federico e Adelaide…

Addirittura?! Posso dire che è una teoria molto fantasiosa…

Ma è vero che al Paradiso delle Signore tornerà Nicoletta?

Quello che posso dirti è che sicuramente si parlerà ancora di Nicoletta. Ci saranno ancora puntate in cui si parlerà di Nicoletta e delle cose che stanno avvenendo nella sua famiglia, tra lei e Cesare.

Cosa puoi dirmi di Clelia e Luciano: cosa accadrà nelle prossime puntate?

Sono due personaggi che hanno fatto innamorare molti. Nemmeno io so realmente il finale di questa storia. Quindi quello che posso dirti è che sicuramente troveranno il modo di riavvicinarsi in qualche modo anche perché quello che ha fatto Silvia ha spinto Luciano a perdere fiducia nel matrimonio e nel rapporto con la moglie.

Le riprese finiranno ad aprile: sei stata confermata per la prossima stagione e se si quando riprenderete a girare i nuovi episodi?

Credo che sul set si ritorni già da fine maggio ma non ci sono ancora date concrete. Per quanto riguarda la mia presenza non posso dire niente di certo. Incrociamo le dita. Nel futuro di casa Cattaneo ci saranno tanti cambiamenti.

La soap stava per essere chiusa dalla Rai poi, per fortuna, c’è stata una retromarcia. Gli ascolti parlano chiaro: più di due milioni di telespettatori al giorno in un orario di certo non facile!

Ne siamo tutti felici ed entusiasti. Sul set c’è un ottimo clima, una squadra che lavora benissimo. Un clima da grande famiglia e non è retorica. C’è grande collaborazione, funziona tutto molto bene. Per noi è una grande gioia. Il pubblico ci ha premiato con la sua fedeltà e noi ne siamo felici.

Non è la prima volta che tu e Giorgio Lupano (Luciano Cattaneo) lavorate insieme, vero?

Tantissimi anni fa abbiamo partecipato alla mini fiction Il conte di Montecristo diretta da Ugo Gregoretti: io e Giorgio interpretavamo due fratelli. Ma Giorgio è stato pure un mio compagno di scuola al Teatro Stabile di Torino. Siamo molto amici, è un collega magnifico, ci troviamo molto bene sul set. Abbiamo una grande complicità. Al Paradiso delle Signore siamo arrivati in maniera casuale, non sapevamo l’uno dell’altro ed è stato bello tornare a lavorare insieme.