Il Paradiso delle Signore, la scelta di Clelia e Luciano: qualcosa va storto

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Clelia e Luciano Cattaneo di nuovo insieme?

Il ritorno di Clelia Calligaris ha stravolto le trame de Il Paradiso delle Signore. Proprio ora che Luciano Cattaneo e la moglie Silvia sono di nuovo complici e affiatati torna la donna che li ha allontanati per mesi. In realtà Silvia mette subito le cose in chiaro con la rivale: non vuole rovinare ulteriormente il suo matrimonio. Clelia, che torna a lavorare momentaneamente come capo commessa, accoglie le richieste di Silvia e fa una precisa scelta: quella di stare il più lontano possibile da Luciano. Quest’ultimo condivide la decisione di Clelia e, nonostante i sentimenti repressi, prova a concentrarsi sul suo rapporto coniugale. Ma un evento scatenante ribalta la situazione e Clelia e Luciano si trovano ad essere di nuovo vicini, forse troppo vicini.

Un evento scatenante cambia per sempre la vita di Clelia e Luciano

“Clelia verrà di nuovo assunta come commessa al Paradiso. Dal punto di vista sentimentale, manterrà la distanza dal ragioniere che vuole rispettare le promesse fatte alla moglie. Clelia vivrà nel rimpianto e nella malinconia. Un evento scatenante però rimescolerà le carte”, ha spiegato l’attrice Enrica Pintore al settimanale Stop. Quale sarà questo evento così travolgente al momento non ci è dato sapere ma non è escluso che sia legato al passato di Silvia Cattaneo.

Nuovi problemi per Luciano e Silvia al Paradiso delle Signore

In un’intervista rilasciata a La vita in diretta Giorgio Lupano e Marta Richeldi hanno rivelato che la moglie del ragioniere ha più di qualche scheletro nell’armadio. “Sappiamo tutto di Silvia Cattaneo?”, ha chiesto l’interprete di Luciano Cattaneo, lasciando un alone di mistero e suspance. Insomma, lo scopriremo solo guardando…