Il Paradiso delle Signore: Clelia torna a lavorare, la signora Cattaneo reagisce

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Clelia torna a lavorare come capo commessa

Inatteso ritorno a Il Paradiso delle Signore: a Milano è tornata Clelia Calligaris, l’ex capo commessa del grande magazzino. In realtà la donna si è recata in città solo per risolvere alcune questioni legale alla morte del marito. Ma la breve visita diventa ben presto una permanenza più lunga. Clelia, che a Roma è impiegata presso una merceria, si ritrova a lavorare di nuovo al Paradiso delle Signore. Tutto a causa di una coincidenza: la signora Molinari ha bisogno di riposo a causa di alcuni problemi di salute e questo porta Vittorio Conti a chiedere a Clelia una sostituzione momentanea. Una proposta che Clelia accetta con titubanza, dati i suoi trascorsi col ragionier Cattaneo. E proprio la moglie di Luciano, Silvia, non prende bene la novità.

Silvia corre a Il Paradiso delle Signore per un confronto con Clelia

Una volta appreso del ritorno di Clelia al Paradiso delle Signore, Silvia corre al grande magazzino milanese per avere un confronto con la sua rivale in amore. La signora Cattaneo cerca di mettere subito in chiaro le cose, rimarcando la serenità ritrovata con il marito. Clelia non si lascia intimorire dalle parole di Silvia ma è determinata a non creare alcuna interferenza nella famiglia Cattaneo. Purtroppo, però, i litigi tra Silvia e Luciano non mancano e un evento inatteso ribalta la situazione.

Il Paradiso delle Signore: le parole di Enrica Pintore

“Clelia verrà di nuovo assunta come commessa al Paradiso. Dal punto di vista sentimentale manterrà la distanza dal ragioniere che vuole rispettare le promesse fatte alla moglie. Clelia vivrà nel rimpianto e nella malinconia. Un evento scatenante però mescolerà le carte“, ha anticipato l’attrice Enrica Pintore al settimanale Stop.