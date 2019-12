Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 9 al 13 dicembre 2019

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore da lunedì 9 dicembre a venerdì 13 dicembre 2019

Il ritorno di Clelia Calligaris a Il Paradiso delle Signore segna inevitabilmente una svolta importante nella soap opera di Rai Uno. Tornata a Milano solo per sbrigare alcune questioni legate alla morte del marito, Clelia cambia idea e resta in città. Tutta “colpa” della nuova capo commessa del Paradiso, che deve assentarsi da lavoro per alcuni problemi di salute. Clelia, su richiesta di Vittorio e Marta, riprende in mano le redini del suo vecchio impiego. Non senza qualche difficoltà, dato il sentimento che da sempre la lega a Luciano Cattaneo, ragioniere del grande magazzino nonché sposato da oltre venti anni con Silvia. Leggi su Gossipetv le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore!

Lunedì 9 dicembre

Marcello e Salvatore hanno vinto al Totocalcio e vorrebbero rilevare la caffetteria. Silvia Cattaneo scopre del ritorno di Clelia a Milano. La capo commessa Molinari è costretta a prendersi una pausa dal lavoro e Vittorio chiede alla Calligaris di prendere il posto temporaneamente.

Martedì 10 dicembre

Armando si informa del passato di Marcello dietro richiesta di Agnese. Luciano aiuta Marcello e Salvatore con il piano finanziario per l’acquisto della caffetteria. Silvia si presenta al Paradiso delle Signore per un confronto con Clelia.

Mercoledì 11 dicembre

Armando ha scoperto alcuni segreti di Marcello ma non sa se condividergli con gli Amato. Salvatore incontra il direttore di banca per chiedere il prestito che gli serve. Marta comincia ad avere qualche problema di troppo con la gravidanza.

Giovedì 12 dicembre

Cosimo si offre di finanziare Salvatore per l’acquisto della caffetteria nonostante il parere contrario di Gabriella. Marcello vuole giocare ai cavalli i pochi soldi vinti al totocalcio per farli fruttare ulteriormente. Flavia e Umberto sono sempre più vicini e Riccardo intuisce tutto.

Venerdì 13 dicembre

Roberta aiuta Marcello con le corse dei cavalli. Silvia affronta Clelia e le consiglia di stare alla larga da suo marito Luciano. Umberto e Flavia continuano ad uscire insieme.