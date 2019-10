Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate dal 21 al 25 Ottobre

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore da lunedì 21 ottobre a venerdì 25 ottobre 2019

La prima settimana della nuova stagione del Paradiso delle Signore sta per terminare e non sono mancati i colpi di scena. Marta e Vittorio, nonostante le difficoltà, sono riusciti a sposarsi. Gabriella ha iniziato la sua carriera da stilista e nuovi personaggi si sono aggiunti alle vicende del Grande Magazzino. La puntata di venerdì 18 ci creerà non poca ansia per tutto il fine settimana, lasciando in sospeso tutta una serie di situazioni, a cominciare da quella tra Riccardo e Nicoletta. Vediamo quindi cosa ci riserveranno gli episodi della prossima settimana.

Lunedì 21 Ottobre

Dopo la telefonata di Nicoletta ad Angela, Riccardo, approfittando dell’assenza di Cesare, correrà da lei e dalla figlia che non sta bene. Silvia, scoperta la cosa, non approverà, temendo un ritorno di fiamma fra i due. Nel frattempo Angela accoglierà suo fratello, Marcello, appena uscito dal carcere, che noterà subito la nostra Roberta. Marta e Vittorio stanno per partire per la luna di miele ma un improvviso furto al Paradiso sconvolgerà i loro piani.

Martedì 22 Ottobre

Mentre Vittorio e le Veneri si adoperano per gestire l’emergenza improvvisa, Riccardo propone alla sorella di dar loro un aiuto con i suoi capitali privati. Nel frattempo arriva al Paradiso Armando Ferraris ,vecchio amico del ragionier Cattaneo e la nostra Agnese non ne rimarrà indifferente. Lo stesso ragioniere accompagnerà Rocco, aggredito dai ladri la notte della rapina, prima da lei e poi in caserma a sporgere denuncia.

Mercoledì 23 Ottobre

Gabriella sarà sempre più lanciata nella sua carriera da stilista. Umberto, frattanto, comunicherà ai novelli sposi di voler vendere le sue quote del Paradiso e Riccardo sarà subito pronto ad approfittarne, proprio per poter stare il più vicino possibile alla donna che ama. Il cuore di Nicoletta è sempre più in subbuglio, diviso fra Cesare e il mai terminato amore per lo stesso Riccardo.

Giovedì 24 Ottobre

Riccardo si presenterà al Paradiso e, qua, rivelerà a Nicoletta di aver acquistato le quote del padre solo per poterle stare vicino. Resasi conto dei dubbi della figlia e del fatto che, nonostante tutto, la neo signora Diamante ama ancora Riccardo, Silvia deciderà di intervenire dando consigli a Cesare su come salvare il sempre più traballante matrimonio. Umberto e Adelaide si avvicineranno sempre di più.

Venerdì 25 Ottobre

L’attrazione di Marcello per Roberta cresce sempre di più. Per far colpo sulla Venere e guadagnarne la fiducia decide quindi di aiutare il dottor Conti a trovare il ladro. Al Paradiso arriva finalmente il tanto atteso Livio Berruti (il velocista campione alle Olimpiadi) per partecipare ad un evento organizzato in suo onore. Approfittando dell’ennesima assenza di Cesare e prendendo il coraggio a quattro mani Riccardo rivelerà a Nicoletta i suoi veti sentimenti e la costringerà a fare altrettanto. Quella stessa sera una telefonata a casa Conti informerà Vittorio che la merce rubata è stata ritrovata.