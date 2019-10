Il Paradiso delle Signore: ritorno di fiamma tra Riccardo e Nicoletta

Riccardo e Nicoletta anticipazioni: una storia mai finita a Il Paradiso delle Signore

Il grande magazzino milanese Paradiso delle Signore ha da pochi giorni riaperto le sue porte e già ci fa battere il cuore con una delle sue storie appassionanti e ricche di colpi di scena: quella tra Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) e Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello). La passione tra i due, ricordiamolo, era iniziata per una semplice scommessa ma era poi pian piano divenuta qualcosa di importante. In questa stagione, dopo varie vicende burrascose ed il matrimonio di Nicoletta con Cesare Diamante (Michele Cesari) non sembra essere ancora del tutto finita. Nonostante l’amore incondizionato del marito, Nicoletta non riesce proprio a smettere di pensare al suo primo amore. I due si vedranno infatti in gran segreto apparentemente per la loro figlia Margherita. Vedremo la nuova signora Diamante piena di dubbi e paure, tanto da non essere raggiante alla possibilità di una nuova eventuale gravidanza. La prossima settimana l’attenzione sarà incentrata proprio sui nostri infelici amanti in un tira e molla senza fine. Prepariamoci quindi a vivere una storia, per loro e per noi, mai finita. Ne succederanno delle belle.

Cosa vedremo tra il 21 ed il 25 Ottobre a Il Paradiso delle Signore

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai Uno dal 21 al 25 Ottobre rumoreggia che Riccardo metterà Nicoletta alle strette e le chiederà di confessare i suoi veri sentimenti. Il giovane Guarnieri farà infatti di tutto per riconquistarla, arrivando anche ad accettare la proposta del padre di acquistare le quote del Paradiso, dove la ragazza lavora. E Nicoletta? Se già ci sembrava confusa nelle scorse puntate, lo sarà ancora di più. Assisteremo infatti ad un riavvicinamento fra i due, nonostante l’iniziale convinzione della giovane Cattaneo di vivere la sua vita con Cesare, senza l’ombra di Riccardo su di loro. Riavvicinamento che avverrà per Margherita, la bimba avuta dai due la scorsa stagione. Già questo venerdì vedremo Riccardo abbandonare il ricevimento di nozze della sorella per correre da loro.

Nicoletta divisa tra Cesare e Riccardo a Il Paradiso delle Signore

Dopo la fine della passata stagione, conclusasi con un “arrivederci“, già nella prima puntata andata in onda lunedì 14 Ottobre abbiamo ritrovato un giovane Guarnieri molto cambiato, più maturo e responsabile, ma comunque sempre follemente innamorato di Nicoletta e sempre più intenzionato a fare da padre alla loro figlia Margherita. Lo abbiamo visto, già nella prima puntata, regalarle una piccola copertina rosa e seguire la sua crescita, anche se in disparte. Ma cosa ne pensa Nicoletta? La nostra venere si trova fin da subito divisa tra l’amore per suo marito Cesare e quello, mai finito, per Riccardo. È certo che sposando il bel dottore Nicoletta ha fatto una scelta, ma riuscirà a resistere a quello che le dice il cuore?