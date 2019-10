Il Paradiso delle Signore, Vanessa Gravina: alcune rivelazioni sulla serie

Vanessa Gravina rivelazioni su Adelaide e sulla fiction Il Paradiso delle Signore

Lunedì 14 ottobre torna su Rai Uno, a grande richiesta, Il Paradiso delle Signore. La seria televisiva ispirata ad un romanzo di Emile Zola riapre le porte con ben 160 puntate tutte nuove con le sue storie ricche di colpi di scena, intrighi ed amori, che vanno a stravolgere le vite dei personaggi. Per questo motivo a La Vita in Diretta è stata ospitata Vanessa Gravina che nella famosa fiction interpreta Adelaide, la ‘malvagia’ della situazione. L’attrice ha raccontato alcune simpatiche curiosità sul suo eccentrico personaggio ed ha regalato al pubblico anche alcune anticipazioni. L’intervista è stata a dir poco interessante anche perché la Gravina è una donna molto piacevole dal carattere simpatico.

Vanessa Gravina: “Adelaide è una vera e propria ape regina”

Adelaide di Sant’Erasmo è una vera e propria dark lady, definita così anche da Lorella Cuccarini. L’attrice Milanese ha descritto così il suo personaggio: “Lei la vedo come una donna molto determinata che reagisce a qualcosa che non ha avuto”. A chi si è ispirata la Gravina? A personaggi come Crudelia Demon. “Adelaide è una donna forte e molto determinata, un’ape regina che se deve raggiungere un’obiettivo lo fa a qualunque costo”, ha spiegato Vanessa a Lorella. Lei sul set de Il Paradiso delle Signore si è divertita davvero tanto proprio perché il suo è un personaggio molto fuori dal comune.

Vanessa Gravina, qualche anticipazione su Il Paradiso delle Signore

All’inizio dell’intervista a La Vita in Diretta, l’attrice ha subito chiarito di non poter svelare molto. Ma qualche piccola anticipazione non è mancata: “Posso anticipare che dal punto di vista storico ci avviciniamo al ’68 e si vedrà un po’ la condizione di grande libertà della donna, di riscatto sociale e dell’emancipazione femminile. Ne vedremo delle belle, non solo per quanto riguarda il mio personaggio ma per tutti i personaggi femminili che sono un po’ il fulcro di quello che è Il Paradiso delle Signore“.

Vanessa Gravina rivela: “Arriverà un nuovo personaggio”

Sulla sua Adelaide, Vanessa ha confessato che subirà un cambiamento: “Diventerà buonissima, anche troppo. Perché addolcita dall’amore vero”. Poi, però, le cose cambieranno nuovamente: “Succederà qualcosa che romperà l’incantesimo e Adelaide tornerà quella che era. Arriverà una nuova figura maschile ma io qui non posso aggiungere nient’altro!”, ha concluso ridendo l’attrice.