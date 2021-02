Il cantante mascherato, malore Baby Alieno è stata una farsa? Il retroscena

La prima puntata de Il cantante mascherato e lo svelamento anticipato della maschera del Baby Alieno hanno portato molti a interrogarsi sul programma. All’interno del difficoltoso e ingombrante travestimento, come sappiamo, c’erano i cantanti dei Ricchi e Poveri.

I quattro protagonisti, secondo quanto si è intuito in puntata e poi spiegato dalla stessa Milly Carlucci, non sarebbero più riusciti a rimanere all’interno della maschera a causa del troppo caldo. Proprio ieri la conduttrice dello show del venerdì sera aveva affermato che non vi era stato un malore da parte dei cantanti. Semplicemente non riuscivano più a respirare.

Facile immaginare quanto sia complicato rimanere da soli, per diversi minuti, all’interno di maschere così impegnative. Figuriamoci quando all’interno della stessa vengono inseriti quattro personaggi. I Ricchi e Poveri a fine puntata hanno quindi deciso di rinunciare allo spareggio contro Pecorella e auto-svelarsi.

Svelamento di Baby Alieno: tattica mediatica?

Comprensibile decisione, ma c’è chi, sul settimanale Oggi, lancia un nuovo rompicapo. Secondo Alberto Dandolo per il gruppo era già stata decisa la partecipazione allo show della Carlucci per una sola puntata. La scena andata in onda a fine trasmissione, quindi, sarebbe stata una tattica mediatica per far partire alla grande il programma e per rilanciare anche l’immagine dei Ricchi e Poveri.

Il gruppo cult degli anni ’70 e ’80, infatti, sarà protagonista molto presto di una delle puntata di uno show di Rai uno condotto da Carlo Conti, dal titolo A grande Richiesta. Lo spettacolo andrà in onda in quattro appuntamenti, a partire da sabato 13 febbraio, e in ogni serata omaggerà la carriera di un grande della musica italiana. Da Patty Pravo a Loredana Bertè, passando, appunto, anche dai Ricchi e Poveri.

Che sia stata tutta una messa in scena e che l’autoeliminazione dal programma di Baby Alieno fosse già stata decisa? Non è dato sapere, però intanto la maschera più discussa della settimana tornerà in gara proprio durante la seconda puntata di venerdì 5 febbraio.

Milly Carlucci ha deciso di dare una nuova opportunità a Baby Alieno, inserendo al suo interno uno, o più, nuovi protagonisti. Lo show de Il cantante mascherato domani si aprirà, quindi, con il ballottaggio che la settimana scorsa non era stato giocato e che vedeva proprio Baby Alieno sfidarsi contro Pecorella. Vedremo quale delle due maschere la spunterà.