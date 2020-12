A grande richiesta su Rai 1: il nuovo varietà che celebra i cantanti italiani

La Rai Uno del 2021 aprirà le danze con una serie di programmi che metteranno al centro lo spettacolo della musica. Il Festival di Sanremo, come sappiamo, quest’anno sarà trasmesso con un mese di ritardo, dal 2 al 6 marzo.

Anche per questo motivo, la prima rete ha individuato un varietà per celebrare le star che hanno fatto la storia della musica italiana.

In particolare, nelle tre settimane che anticipano la settimana sanremese, su Rai Uno per tre sabati sera andrà in onda A Grande Richiesta. Un programma tutto nuovo che ha l’ambizione di dedicare una serata ciascuno a tre grandi artisti musicali del nostro Paese.

Come anticipato dal sito di TvBlog, ad aprire le danze, sabato 13 febbraio sarà Patty Pravo. A seguire troveremo Loredana Bertè il 20 febbraio, infine l’ultimo sabato prima di Sanremo 2021 il varietà ospiterà i Ricchi e Poveri e Totò Cutugno.

L’intenzione del direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, è quella di celebrare la carriera e il successo di questi grandi nomi che hanno reso importante la musica italiana nel mondo.

Insieme agli artisti, verranno raccontati anche aneddoti di vita, storie di amicizie e colleghi che, di sera in sera, ci delizieranno con inediti duetti di brani indimenticabili.

Un salto nel passato della nostra storia, ma che ci porta a scoprire come è cambiato il modo di fare e interpretare l’arte musicale.

Gli altri appuntamenti musicali su Rai Uno

Un racconto, quello sulla musica, che Rai Uno ha sempre espresso nel corso degli ultimi anni e che ha deciso di continuare anche con l’arrivo del 2021. Sarà Fiorella Mannoia, a gennaio, a riprendere uno dei progetti del 2017, iniziato con Uno due tre… Fiorella!.

La cantante romana sarà la protagonista di due importanti prime serate il 15 e 22 gennaio, per poi lasciare spazio, dal venerdì successivo, il 29 gennaio, alla nuova edizione de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Anche in questo caso, la musica sarà al centro del programma e la conduttrice sta iniziando a svelare in questi giorni le nuove maschere che gli artisti dovranno indossare nel corso dello show.

A febbraio, come abbiamo detto, per tre sabati sera saremo accompagnati dalle note degli artisti celebrati in A grande richiesta. Per poi arrivare ai primi giorni di marzo con la kermesse canora più attesa dell’anno, il Festival di Sanremo 2021.