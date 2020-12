Il Cantante Mascherato 2021: svelata la seconda maschera

By

Milly Carlucci ha svelato la seconda figura che caratterizzerà la seconda edizione del programma, che andrà in onda a fine gennaio 2021

Il Cantante Mascherato non ha abbandonato il suo pubblico neanche nel giorno di Natale. Un Natale un po’ insolito, ma che ha acceso il cuore delle persone nonostante tutto. E forse proprio perché sono festività diverse dal solito, che qualcuno sta passando lontano dalla sua famiglia e qualche altro lo trascorre come fosse un giorno normale, i programmi tv non hanno lasciato solo il loro pubblico. E così Milly Carlucci ha svelato la seconda maschera de Il Cantante Mascherato 2021. C’è grande curiosità di conoscere le nuove maschere della seconda stagione e mano a mano verranno svelate tutte.

Ieri, nel giorno della Vigilia di Natale, la conduttrice ha svelato la prima maschera, ovvero la Pecorella. Oggi invece ha presentato, mostrandone anche il disegno, la seconda maschera. Cosa sarà? Una maestosa ed elegantissima Giraffa: nel bozzetto mostrato dalla Carlucci infatti della giraffa si può vedere solo il collo e la testa. Indosserà infatti un costume meraviglioso ed elegante, e chissà forse anche il modo in cui lo indosserà lascerà capire qualcosina su chi si nasconderà sotto.

Già lo scorso anno infatti in base alla camminata, al portamento e all’atteggiamento delle maschere il pubblico è riuscito a farsi un’idea. Le movenze del Leone erano inconfondibili: Albano insomma è facile da riconoscere e alla fine il pubblico aveva avuto ragione. Così come è successo con Orietta Berti e il suo Unicorno. A partire da fine gennaio quindi ci saranno nuovi protagonisti da scovare e individuare, in base a tutti gli indizi forniti ma anche osservandoli bene bene.

Siamo quindi a due maschere de Il Cantante Mascherato 2021 svelate: la Pecorella e la Giraffa. Chi saranno le prossime? Chissà, lo scopriremo già domani, altro giorno di festa. E forse le prossime arriveranno a Capodanno. Magari la Carlucci ha deciso di svelare tutte le nuove maschere della seconda edizione nei giorni di festa. O magari invece arriveranno giorno dopo giorno. Se così fosse, a fine 2020 avremo già conosciuto tutti i nuovi personaggi dell’edizione 2021.

Otto personaggi sono già scartati, e sono quelli della prima edizione. Le maschere dello scorso anno erano: il Coniglio, il Pavone, il Barboncino, l’Angelo, l’Unicorno, il Mostro, il Mastino e il Leone.