Il Cantante Mascherato 2021, prime novità: “Succosi indizi”, parla Milly

Stanno per tornare i personaggi misteriosi della Carlucci: in attesa di scoprire chi si nasconderà sotto le maschere nella nuova edizione, la conduttrice ha rivelato quando comincerà la nuova edizione

Novità su Il Cantante Mascherato 2021: data d’inizio confermata e non solo. A distanza di un anno dalla prima edizione, Milly Carlucci tornerà in onda con una nuova stagione di un programma che ha avuto un grande successo. Il pubblico ha apprezzato moltissimo questo format, anche se in alcuni casi è stato semplice risalire al cantante che si nascondeva sotto i vari personaggi. Non si può dire lo stesso per Teo Mammucari che ha vinto con il suo Coniglio la prima edizione: non tutti avevano capito ci fosse lui sotto quella maschera. Non tutti, ma tanti sì. In attesa di scoprire i nuovi protagonisti e quindi il cast de Il Cantante Mascherato 2021, Milly ha parlato al suo pubblico.

Con un video su Instagram la conduttrice ha confermato che si comincerà il 29 gennaio 2021. Ancora una volta quindi andrà in onda di venerdì, in prima serata su Rai Uno. La Carlucci quindi ha dato appuntamento ai fan del Cantante Mascherato e ha aggiunto anche dell’altro. Lei è prontissima a cominciare e non sembra affatto stanca. Nonostante abbia terminato da poco un’edizione travagliata e piena di ostacoli di Ballando con le stelle, adesso è pronta a gettarsi tra le maschere. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, manca poco più di un mese all’inizio e a quanto pare già nelle settimane precedenti al debutto potrebbero arrivare degli indizi sui protagonisti. Queste le parole di Milly:

“Stiamo per ricominciare a giocare proprio con il mistero di chi si nasconde dietro la maschera. L’altro anno siete stati meravigliosi. Quest’anno torniamo con nuove maschere e nuovi personaggi. Avrete succosi indizi e novità nei prossimi giorni perché io comincerò a darvi assaggini qui e là”.

I fan sono già pronti a ricevere indizi sui protagonisti a iniziare a farsi un’idea. Milly inoltre ha promesso che ci saranno nuove maschere, per cui grande attesa anche per sapere chi prenderà il posto del Leone, del Coniglio e del Pavone. Resta da capire se lo riveleranno prima della prima puntata oppure tutto succederà la sera del 29 gennaio.

Il Cantante Mascherato ha avuto un notevole successo, i social sono impazziti e i video delle maschere impazzavano nella prima edizione. Per cui molti si aspettano che questo successo verrà confermato dalla nuova edizione del 2021: l’aspettativa è alta, insomma. Intanto ci sono i primi rumors sul cast: un volto giovane ma noto della televisione potrebbe nascondersi sotto una delle maschere.