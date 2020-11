Il Cantante Mascherato 2021, primi nomi del cast: spunta Francesco Monte

Fervono i preparativi per la seconda edizione de Il Cantante Mascherato. La nuova stagione dovrebbe partire, salvo imprevisti dell’ultima ora, il prossimo 29 gennaio. In queste settimane Milly Carlucci è impegnata con il cast che resterà segreto fino alla fine. Il settimanale Nuovo Tv ha però spifferato i probabili volti noti che potrebbero partecipare allo show. Si parla di: Francesco Monte, Marco Carta, Virginia Raffaele, Serena Autieri, Riccardo Fogli, Roberta Lanfranchi.

Tra i papabili stupisce il nome di Francesco Monte, reduce dall’esperienza al Super Torneo di Tale e Quale Show. A Il Cantante Mascherato l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe dimostrare ancora una volta tutto il suo talento. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip il bel tarantino ha deciso di intraprendere la strada del cantante. Francesco ha inciso una canzone ma non è riuscito a superare le selezioni di Sanremo Giovani.

Il Cantante Mascherato potrebbe dunque essere un’occasione di riscatto per Francesco Monte ma anche un modo per scrollarsi di dosso certi pregiudizi che ancora lo attanagliano. Se davvero entrerà nel cast del varietà di Milly Carlucci non lo scopriremo fino al prossimo anno. Tutti i concorrenti de Il Cantante Mascherato vengono svelati solo dopo la loro eliminazione. Rispetto a Ballando con le Stelle, per il format asiatico la Carlucci non ha problemi ad arruolare personaggi che hanno già partecipato a reality show.

Da quindici anni, infatti, Milly Carlucci sceglie di non prendere ex concorrenti di reality show a Ballando con le Stelle. Il motivo è presto detto: la conduttrice Rai è sempre alla ricerca di personaggi e storie nuove. E così spesso sono gli ex protagonisti di Ballando con le Stelle ad essere chiamati, ad esempio, al Grande Fratello Vip. Nell’ultima edizione ci sono diversi ex ballerini di Milly: Dayane Mello, Massimiliano Morra, Stefano Bettarini, Fausto Leali.

Diverso il caso de Il Cantante Mascherato, dove tutto è improntato sulla voce e sulla maschera. Nella prima edizione dello show Milly Carlucci non ha avuto alcuna remora a chiamare Albano Carrisi, che nel suo lungo curriculum può vantare pure un’esperienza all’Isola dei Famosi in coppia con la figlia Romina Junior, detta Uga.

Le novità de Il Cantante Mascherato

Salvo imprevisti, Il Cantante Mascherato 2021 prenderà il via il prossimo venerdì 29 gennaio. Per la seconda edizione sono previste più puntate e più concorrenti: dieci personaggi famosi per cinque prime serate. E la giuria? Secondo le indiscrezioni sembrano confermati solo Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Ancora in forse la presenza di Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto. Pare certo invece l’addio di Patty Pravo: al suo posto potrebbe arrivare Teo Mammucari, che ha vinto la prima edizione de Il Cantante Mascherato con la maschera del Coniglio.

A differenza di Ballando con le Stelle ci saranno meno problemi con Il Cantante Mascherato sul fronte Coronavirus. “La situazione è più semplice da gestire. I concorrenti vivono isolati e nessuno li vede mai in volto, sono sempre protetti da maschere e costumi”, ha spiegato la padrona di casa Milly Carlucci.