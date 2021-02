Il Cantante Mascherato, nessun malore per Baby Alieno: Milly svela tutto

La vicenda di Baby Alieno del Cantante Mascherato continua a tenere banco. Venerdì scorso è andata in onda la prima puntata della seconda edizione del programma di Milly Carlucci e i colpi di scena non sono mancati. A partire da un caso positivo che ha costretto Milly a chiedere aiuto ai ballerini di Ballando con le stelle per avere un corpo di ballo. E poi durante la puntata c’è stato un problema per Baby Alieno: un malore in diretta di cui tutti hanno parlato. Dentro la maschera c’erano ben quattro persone: i Ricchi e Poveri al gran completo, per cui le difficoltà non sono state poche. Ma pare che siano difficoltà legate a tutte le maschere.

La Carlucci è stata intervistata da Super Guida Tv e ha parlato proprio del malore di Baby Alieno. La conduttrice ha voluto specificare che non si è trattato di un vero e proprio malore. I quattro cantanti stanno benissimo e godono di ottima salute: questo ha precisato Milly Carlucci. E poi ha aggiunto: “Avevano difficoltà a respirare ma questa è una difficoltà che avvertono tutte le maschere”. Ha raccontato che anche il Gatto era molto affannato, così come lo scorso anno Alessandro Greco nella maschera del Mastino Napoletano ha sofferto molto.

Ha raccontato che Greco soffriva così tanto dentro la maschera che era necessario soccorrerlo. “Ogni volta durante le prove arrivavo con il ventilatore perché rischiava di svenire per la mancanza di aria”, ha raccontato. Ci sono anche altre difficoltà legate alle esibizioni nella maschera, Milly infatti ha raccontato che ci sono problematiche legate anche alla differenza di temperatura corporea dei vari Vip. I Ricchi e Poveri si sono ritirati dal gioco, con la conseguente eliminazione della maschera. Ma proprio perché è stata un’eliminazione insolita, Baby Alieno tornerà in gara con un altro Vip.

Sempre la conduttrice ha spiegato che hanno deciso di dare una seconda possibilità a questa maschera proprio perché non ha avuto modo di giocarsela veramente e fino in fondo. E anche per il pubblico più giovane, anzi giovanissimo:

“L’idea di rimettere in gioco Baby Alieno nasce dal fatto che non ha potuto giocare veramente. In questo modo gli diamo una seconda possibilità. Baby Alieno è una maschera che è stata molto amata dai bambini”.

Quindi la seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2 si aprirà con uno spareggio tra Baby Alieno e Pecorella. Ma la maschera riuscirà a spuntarla, con un nuovo concorrente al suo interno? Pecorella infatti tornerà sul palco con lo stesso concorrente che l’ha presentata venerdì scorso.