Il Cantante Mascherato: Baby Alieno torna in gara con un nuovo Vip

Colpo di scena alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato: Baby Alieno torna in gara. A dare l’annuncio Milly Carlucci a La vita in diretta, dove è stata ospite della puntata in onda su Rai Uno lunedì 1 febbraio 2021. La conduttrice ha parlato con Alberto Matano e Serena Rossi del buon successo ottenuto dal programma e ha anticipato che nella prossima puntata, quella in onda venerdì 5 febbraio, Baby Alieno riapparirà con un altro vip al suo interno.

A La vita in diretta Milly Carlucci ha spiegato:

“Ringrazio i Ricchi e Poveri per il coraggio e la simpatia. Lo scoop è che Baby Alieno torna nella prossima puntata con una nuova anima all’interno. Chi sarà? Cominceremo la puntata con lo spareggio tra Baby Alieno e Pecorella. Non si poteva eliminare un personaggio così simpatico e amato. Poi a fine puntata ci sarà un altro spareggio e svelamento”

La conduttrice Rai ci ha inoltre tenuto a precisare che quanto organizzato con i Ricchi e Poveri, ovvero quattro persone dentro un’unica maschera, non è mai accaduto nelle altre versioni di Bongmyeon ga-wang, il format coreano da cui è tratto Il Cantante Mascherato.

Milly Carlucci ha precisato a proposito dei Ricchi e Poveri sotto la maschera di Baby Alieno che è stato un esperimento unico al mondo, con la parte interna alta solo un metro e venti e ben quattro personaggi all’interno dell’imponente maschera.

Dunque venerdì prossimo Baby Alieno sfiderà Pecorella e poi a fine serata ci sarà un ulteriore spareggio tra le maschere meno votata della puntata. Chi è Pecorella? In molti hanno sussurrato il nome di Francesca Fialdini ma per il momento non vi è certezza.

Cosa è successo ai Ricchi e Poveri a Il Cantante Mascherato

I Ricchi e Poveri hanno abbandonato il Cantante Mascherato 2021 dopo la prima puntata a seguito di un duplice malore. Stare in quattro sotto la stessa maschera non è stato assolutamente facile per il gruppo che ha deciso di non sfidare Pecorella e ritirarsi spontaneamente.

Non solo: nel bel mezzo della seconda performance il costume di Baby Alieno si è rotto, facendo preoccupare parecchio Milly Carlucci, corsa a coprire la vistosa e ingombrante maschera. Per tutta la serata nessuno aveva capito che potevano esserci ben quattro persone sotto il costume.

Nessuno aveva pensato ai Ricchi e Poveri: i nomi più gettonati sono stati quelli di Gigi e Rossi, Pio e Amedeo e Luca Laurenti e Paolo Bonolis.