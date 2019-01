Ignazio Moser, piccolo incidente per il fidanzato di Cecilia: ecco cos’è successo

Ignazio Moser si è infortunato durante la vacanza in montagna

Piccolo incidente per Ignazio Moser! Avete notato l’assenza sui social network oggi? Bene, il motivo potrebbe essere proprio questo! Dopo una nottata in discoteca con gli amici e la fidanzata Cecilia Rodriguez, Ignazio non ha più postato nulla su Instagram. I fan si sono un po’ insospettiti visto che di tanto in tanto l’ex gieffino aggiorna sempre il suo profilo. E invece nulla, né una foto né un video. È stato assente fino al tardo pomeriggio, quando ha spiegato cosa gli è successo oggi. Con tanto di foto come dimostrazione! Nulla di grave comunque, ma vediamo cosa ha fatto sapere tramite una storia.

Ignazio Moser si è rotto un dito: il breve racconto su Instagram

Ignazio ha pubblicato la foto della sua mano ben fasciata: si è rotto un dito, per la precisione il mignolo. “Il pattinaggio non è il mio forte”, ha scritto sull’immagine. Possiamo immaginare quindi che il fidanzato di Cecilia abbia avuto un piccolo incidente pattinando sul ghiaccio. Non sappiamo se si trova ancora in vacanza in montagna o se sia tornato a casa, fatto sta che è ancora insieme a Jeremias e altri amici a godersi questi ultimi giorni di festa. Con loro c’era anche Andrea Damante fino a fine anno e la loro amicizia procede anche dopo l’addio a Giulia. Questo piccolo infortunio non arresterà il divertimento, siamo certi che già da stasera Ignazio tornerà in pista… Purché non sia quella di pattinaggio!

Ignazio e Cecilia news, come procede la storia d’amore

Anche in queste vacanze di Natale, Ignazio e Cecilia si mostrano felici e uniti come non mai. Nonostante qualcuno abbia provato a gettare fango sul loro rapporto, i due sono invece innamorati come il primo giorno. E soprattutto dai social network traspare la loro complicità, sono riusciti a incastrare le loro personalità alla perfezione e sanno di essere fortunati a essersi trovati. Insomma, tutto procede per il meglio ma non si pensa ancora al matrimonio: arriverà, ma a suo tempo.