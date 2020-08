Ignazio e Cecilia in crisi? “Errori”, cosa sta succedendo alla coppia

Non sappiamo nulla di certo su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ma è ormai da tempo che si rincorrono pettegolezzi a non finire su una loro presunta crisi che tuttavia potrebbe concludersi con un lieto fine. Non essendo intervenuti i diretti interessati non possiamo che declassare tutte le news che vi riportiamo a semplici pettegolezzi e indiscrezioni, anche perché Ignazio e Cecilia sono una coppia rodata e magari questo è semplicemente un momento no; il punto è che non è la prima volta che si parla di incomprensioni tra i due, e oggi a parlare è stato Amedeo Venza con una storia Instagram breve ma destinata a far discutere. Veniamo al dunque.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la crisi protagonista del gossip: le ultime news sulla coppia

Venza ha sottolineato subito di aver saputo che Ignazio e Cecilia sono in crisi e ha poi aggiunto ulteriori dettagli alle indiscrezioni su questo periodo che starebbero vivendo, soffermandosi sui modi in cui stanno cercando di ricostruire il loro rapporto: “I due – ha spiegato Venza, dispiaciuto per ciò che ha appreso – avrebbero deciso di comune accordo di staccarsi per questo periodo proprio per salvaguardare il loro rapporto e capire entrambi gli errori per ritornare più forti di prima”. Venza non aggiunge altro, anche se il fatto di aver parlato genericamente di “errori” non fa pensare a niente di buono: di quali errori si tratta, visto che la loro gravità avrebbe spinto i due ad allontanarsi? Semplice stanchezza dopo anni e anni di storia d’amore? Incomprensioni caratteriali dovute a un periodo di stress e di incertezza?

Cecilia e Ignazio, storia forte e duratura: quale futuro per i due ex gieffini?

Come vedete, le domande sono tantissime, e non è detto – come invece qualcuno potrebbe pensare – che una delle due parti abbia tradito l’altra. Ricordiamo per di più che Ignazio e Cecilia hanno creduto nella loro relazione quando nessuno avrebbe scommesso neanche un centesimo sul rapporto: certo lei aveva persino lasciato Francesco Monte dopo anni e anni di storia ma questo non dava garanzie sul prosieguo del suo legame con Ignazio, che tra l’altro fece scalpore anche per via dell’armadio. Non sappiamo come andrà a finire tra i due ma ci dispiacerebbe se non riuscissero a trovare un punto d’incontro perché stanno molto bene insieme e ci sembravano davvero affini (al punto che ci aspettavamo prima o poi l’annuncio di una gravidanza). Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.