Perché Teo Mammucari ha lasciato Le Iene? Se lo chiedono tutti in questi giorni visto che la frattura tra il programma di Italia 1 e il conduttore è arrivata all’improvviso. E a ridosso della prima serata! Non era la prima stagione televisiva che vedeva Teo e Belen Rodriguez alla guida delle Iene, per questo è risultato sin da subito molto strano l’atteggiamento assunto in puntata. Belen non ha fatto alcun riferimento all’assenza di Mammucari al suo fianco, di solito invece i conduttori in caso di assenza mandano saluti, danno spiegazioni al pubblico. Stavolta nulla di nulla, silenzio assoluto.

Non dire niente sull’assenza di Teo Mammucari ha fatto sì che partisse il pettegolezzo. Subito è emersa la prima indiscrezione: non si trattava di assenza per malattia. Qualcosa quindi era successo e a ridosso della puntata. Poi l’altro scoop: furiosa lite tra Teo Mammucari e Davide Parenti. La “lite clamorosa” è sembrata l’ipotesi più plausibile, lo è ancora oggi soprattutto alla luce delle successive voci. E non solo il comunicato ufficiale (ma sospetto) della rottura e la sostituzione con Max Angioni.

Tutto accadeva una settimana fa, oggi Fanpage ha portato a galla cosa è successo con Teo Mammucari a Le Iene a telecamere spente. Dopo il commento gelido di Parenti, ora fonti vicine al programma avrebbero riferito che tutto sarebbe scaturito dalla condivisione di un video sui social. Pare che Teo abbia condiviso un video tra le storie di Instagram – visto che non c’è sulla bacheca – che non è andato giù a Parenti. Il video ea riferito ad alcuni spezzoni di un servizio girato qualche giorno prima dal conduttore stesso.

Davide Parenti non avrebbe affatto gradito e nel momento in cui lo avrebbe fatto presente sarebbe partita la discussione. Dopo la lite Teo Mammucari ha deciso di lasciare lo studio poco prima dall’inizio delle registrazioni. Per questo Belen ha condotto da sola, e per questo non ha fatto riferimento alcuno a Teo: la lite con il papà delle Iene ha segnato la fine del loro rapporto. Adesso al suo posto ci sarà Max Angioni, promosso alla conduzione dopo l’addio improvviso di Mammucari.