Ida e Riccardo, lui senza lei da Sossio e Ursula: figlio, futuro e confessioni

Riccardo Guarnieri senza Ida Platano da Sossio Aruta e Ursula Bennardo: l’incontro

Riccardo Guarnieri ha pubblicato delle storie su Instagram in cui lo si vede andare a casa di Sossio Aruta e Ursula Bennardo per andare a trovare loro e la bellissima Bianca, la piccolina che la coppia di Uomini e Donne Over ha presentato qualche puntata fa in studio. Riccardo è andato senza Ida ma ciò non significa – come qualcuno potrebbe invece aver pensato – che i due si sono lasciati; anzi entrambi stanno benissimo assieme, e lo apprendiamo proprio da alcuni post che hanno pubblicato su Instagram.

Ida e Riccardo, la coppia felice dopo Uomini e Donne

Ida una decine di ore fa ha pubblicato una storia in cui la si vede abbracciata in foto con Riccardo e con sottofondo la canzone La soluzione di Laura Pausini: “Lascia – questa la strofa condivisa dalla Platano – un passato di spettri / E cerco nuovi confini / In questa notte d’estate / Un po’ di freddo ci vuole / Lascio le mie paure ad un soffio di vento / Per coprirti le spalle solo col mio silenzio”. Riccardo da parte sua qualche giorno fa ha postato questa bellissima foto commentandola con delle parole altrettanto belle su Ida:

Le parole di Riccardo sul futuro con Ida e la battuta che fa ingelosire Sossio

E non è finita qui. Sì perché Guarnieri parlando con Sossio ha anche fatto una battuta dicendo ai fan che quando avrà un figlio da grande dovrà andare a corteggiare la piccola Bianca: battuta che ovviamente ha fatto ingelosire Aruta e che mostra – cosa più importante – la serietà delle intenzioni di Riccardo in merito al matrimonio e al futuro con Ida. Le aspettative insomma sembrano essere davvero alte, come lo sono quelle dei fan di Ida e Riccardo: speriamo che questa volta, dopo le parole di Maria De Filippi, i due riescano davvero a trovare punti d’incontro e a sperimentare i compromessi che mandano avanti e rendono belli i rapporti di coppia.