Ida e Riccardo anticipazioni, matrimonio rimandato: arriva la scelta finale

Uomini e Donne anticipazioni, Ida e Riccardo si sposano? Arriva finalmente la risposta di lei

Ida Platano ha finalmente risposto alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri, avvenuta qualche giorno fa al Trono Over di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione di sabato 7 dicembre – che andrà in onda su Canale 5 nella settimana tra il 9 e il 13 dicembre – l’hair styilist ha ammesso che non è pronta a compiere un passo del genere. Un passo decisamente importante, tanto che la richiesta di Riccardo ha davvero sorpreso tutti. Ma, come scrive il Vicolo delle News che era presente alla registrazione, Ida non se la sente proprio di fare il famigerato passo più lungo della gamba. E così ha invitato l’ex compagno a riprovarci, a ricostruire qualcosa di solido in vista di un evento significativo che possa suggellare in futuro questa travagliata relazione. Ma come ha replicato Riccardo alle parole di Ida?

Riccardo Guarnieri: la reazione all’ultima scelta di Ida al Trono Over

A distanza di giorni Ida Platano ha finalmente risposto alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri. La Dama del Trono Over non ha fornito una risposta diretta ma ha lasciato intendere che non vuole perdere il Cavaliere pugliese. Ida ha poi invitato Riccardo a creare nuove basi, decisamente più solide e granitiche, per il loro rapporto tumultuoso. Dunque, Guarnieri ha accettato la richiesta della donna: proverà a ricostruire un legame, ripartendo dal principio.

Ida e Riccardo restano a Uomini e Donne o vanno via dal Trono Over?

Ad oggi non è però chiaro se Ida e Riccardo cercheranno di ricostruire il loro rapporto dentro o fuori lo studio di Uomini e Donne, dove si sono conosciuti anni fa.